L’Escala és un dels 43 municipis catalans i l’únic de l’Alt Empordà que no està en situació d’excepcionalitat per la sequera. «El motiu és que l’aprovisionament d’aigua ve d’uns pous que estan a la zona de l’aqüífer del Baix Ter situats a Albons (Baix Empordà), i aquest es troba en situació de normalitat», explica Francesc Camps, secretari de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (CUABT).

Encara que Viladamat i Sant Pere també formen part de la CUABT, els pous que abasteixen d’aigua els municipis pertanyen a l’aqüífer Fluvià - Muga que està en excepcionalitat. «Les comunitats d’aigües superficials com que tenen la seva concessió d’aigua en els embassaments que estan en situació d’emergència, malgrat regar en el Baix Ter, per tant, estan en situació d’excepcionalitat», assenyala Camps.

El dos de maig passat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va doblar la xifra de municipis en estat d’excepcionalitat per sequera a tot Catalunya i ara ja en són 495 i d’aquests 67 es troben a l’Alt Empordà.

Les restriccions per a aquests municipis són: no superar els 230 litres d’aigua per habitant al dia; està prohibit omplir les piscines públiques, privades i d’altres tipus; no està permès el reg de zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència de les plantes; els carrers no es poden netejar amb aigua potable; la neteja de vehicles només es pot fer en establiments comercials dedicats a aquesta tasca; també està prohibit omplir totalment o parcialment les fonts ornamentals i a les granges, l’ús d’aigua de la xarxa d’abastament potable queda limitat a les quantitats necessàries per abeurar i netejar els animals.