Figueres subhasta la Casa Nouvilas per 1,4 milions d’euros quan en va costar 3,8

L’Ajuntament de Figueres posarà a subhasta la venda de la Casa Nouvilas per un preu de sortida d'1.442.000 euros. Els tràmits han començat i dimarts es posava a licitació l’alienació mitjançant subhasta pública de l’immoble. Des del 2008 és titularitat de l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l‘Alt Empordà, però no ha tingut cap ús. Es va comprar per 3,8 milions d'euros.

La casa està situada al carrer Noum 76-78, i està declarada Bé Cultural d’Interès Local. És del segle XIX. Ara es posarà a subhasta i es vendria a qui n'ofereixi més. Es va comprar per l’interès arquitectònic i per la proximitat al Consell Comarcal amb la voluntat d'ubicar-hi els serveis socials. Posteriorment es va considerar que era inviable. L’adaptació de l’edifici com a oficines administratives hagués suposat un elevat cost i es va descartar. L’Ajuntament de Figueres actualment té els serveis socials en un altre edifici al carrer Sant Pau. També s’havia plantejat el Museu del Circ o el trasllat del Museu de l’Empordà. Es van portar a terme els tràmits necessaris per posar-la la venda. En data 4 de maig la Junta de Govern Local va acordar aprovar l'expedient per a l'alienació per subhasta pública i dimarts es posava a licitació. El preu base és d’1.443.468,69 euros i, segons els plecs de condicions, serà millorable a l’alça, però no s’admeten ofertes inferiors. Una dècada i mitja més tard La compra fa quinze anys es va efectuar per 3,8 milions d’euros dels quals l’Ajuntament de Figueres va pagar 2.600.000 € i va adquirir el 68,42% de la propietat, i el Consell Comarcal va pagar 1.200.000 € i va adquirir el 31,58% restant. En un informe emès per l’arquitecte municipal el 20 de setembre passat es va fer constar que la valoració actualitzada de la Casa Nouvilas és d’1.443.468,69 €. L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha qüestionat en més d’una ocasió la decisió de compra de la finca. L’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal intenten vendre la Casa Nouvilas pel 38% del cost de compra L’actual govern va incloure una partida de 987.700 € en el capítol d’ingressos del pressupost de 2023 preveient la venda de l’immoble. En un ple el mes de desembre es va aprovar el conveni després d’haver rebut l’encomana de gestió per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, copropietari de l’immoble.