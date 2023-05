L'Ajuntament d'Espolla ha decidit oferir als veïns del municipi l'aigua de la piscina municipal per a usos agrícoles. El govern de l'alcalde Carles Lagresa ha pres aquesta mesura per ajudar els pagesos a regar les seves explotacions i horts. L'aigua està a disposició de tots els implicats fins que el recinte lúdic quedi buit. La falta de pluja s'està fent notar molt a tota l'Albera en un moment important per al sector agrícola dels cereals, els fruiters i, molt especialment, la vinya, ja que Espolla és un dels municipis productors importants de la DO Empordà. Per obtenir l'aigua, els interessats s'han d'adreçar a l'Ajuntament.