Buscar les vacances ideals pot suposar un mal de cap si no saps on anar. Espanya està repleta de pobles bonics, però no és fàcil decidir quin visitar. Platja o muntanya, relaxament o aventura, busquis el que busquis, hi ha una solució que t'ajudarà a saber per quin poble has de passejar.

La intel·ligència artificial està en auge, i malgrat que encara no està del tot regulada, ofereix una gran quantitat d'eines molt útils a l'hora de planificar el teu viatge. Des de Viajar, revista de viatges de Prensa Ibérica, li hem preguntat al Xat GPT quins són els pobles més bonics d'Espanya i els motius que els fan tan especials. D'entre el llistat de deu municipis, n'hi ha un d'altempordanès. Ronda (Andalusia) Respecte a aquest espectacular poble, Xat GPT ho té clar, "Ronda és un impressionant poble blanc amb vistes espectaculars d'un congost. La seva bellesa és indubtable. Situat en un pujol escarpat, s'eleva majestuós sobre el riu Guadalevín." "El seu Pont Nou, que connecta els barris antic i nou, és una impressionant obra d'enginyeria i amb una vista espectacular. Des dels seus carrers empedrats i blanques façanes, es pot contemplar el paisatge, una meravellosa i espectacular imatge que deixa sense alè", afirma la intel·ligència artificial. Albarracín (Aragó) Aragó té molts pobles preciosos i a vegades és difícil decidir-se, per això Xat GPT ens ajuda a saber per què visitar Albarracín. "Aquest poble es caracteritza pels seus carrers empedrats i edificis de colors. És un poble medieval emmurallat que sembla un conte de fades amb les seves cases de colors, carrers empedrats i catedral gòtica." Però si encara dubtes si visitar-lo, Xat GPT t'ho soluciona, "des de les seves muralles, s'albiren les muntanyes que envolten el lloc i els infinits matisos del cel es fonen amb la paleta de colors del poble. Albarracín és una autèntica joia arquitectònica que no deixa a ningú indiferent i no pots perdre't." Cadaqués (Catalunya) Sens dubte, no pots perdre't "aquest pintoresc poble de pescadors a la Costa Brava que és conegut pel seu encant mediterrani i les seves platges". A més, "la bellesa de Cadaqués és sublim i delicada com un llenç impressionista". "Aquest poble costaner sembla un niu de casetes blanques de sostres vermells, amb carrers serpentejants i empinats que porten al port. Des d'allí, les aigües cristal·lines i les petites barques pesqueres completen un quadre de bellesa incomparable", assegura Xat GPT. Hondarribia (País Basc) Aquest poble del nord del País Basc és famós per les seves acolorides cases i "amb entramats de fusta pintats en colors vius i els seus carrers empedrats amb balcons florits, semblen trets d'un conte de fades." "A més, el seu imponent castell i el seu port pesquer li donen un toc d'autenticitat i encant al lloc. Hondarribia és una mescla perfecta entre tradició i modernitat, que enamora a tots els que el visiten." Besalú (Catalunya) La IA ens explica que "aquest poble medieval està situat a la regió de Girona a la comarca de la Garrotxa i compta amb un impressionant pont romànic i un castell que és un tresor arquitectònic i cultural." A més, després de preguntar-li, afegeix que "el seu conjunt historicoartístic, amb la seva església, el seu castell i els seus estrets carrers empedrats, li donen un aire de grandesa i majestuositat que deixa sense alè. Besalú és un lloc ple d'història i de bellesa, que inspira als viatgers a somiar amb temps passats." Frigiliana (Andalusia) Si viatgem fins a Màlaga trobarem Frigiliana, "un poble blanc conegut pels seus carrers empedrats i els seus balcons florits. És un poble de la Costa del Sol que sembla un niu de casetes emblanquinades amb sostres de teules vermelles, plenes de flors i detalls que li donen un aire bohemi i artístic." Cal destacar d'aquest preciós poble "els seus estrets i empinats carrers empedrats, les seves fonts i racons amb encant, que són una mostra de la riquesa històrica i cultural d'aquest lloc. Frigiliana és un racó ple de llum i color, que inspira als artistes i enamora als amants de la bellesa." Aínsa (Aragó) Un altre poble d'Aragó es cola en aquesta llista per la seva "impressionant plaça principal i el seu castell." A més, "el seu centre històric, amb les seves cases de pedra i fusta, el converteixen en un lloc de conte de fades". Si hi ha alguna cosa a destacar d'aquest poble és "la seva impressionant plaça Major amb les seves porxades, l'església romànica i el castell, li donen un toc de grandesa i majestuositat. Aínsa és un lloc de bellesa i tranquil·litat, que enamora a tots els que el visiten." Trujillo (Extremadura) A la part alta d'un pujol, envoltat d'un paisatge ple de deveses i muntanyes, es troba Trujillo, "un poble d'Extremadura que és un tresor arquitectònic, amb la seva impressionant plaça Major envoltada de cases senyorials i el seu castell medieval." Xat GPT afirma, "aquest poble històric compta amb impressionants places i monuments de l'època medieval. A més, els seus estrets carrers empedrats i els seus monuments històrics, li donen un aire d'autenticitat i encant que captiva a tots els seus visitants." Peníscola (Comunitat Valenciana) Situat a la costa de llevant d'Espanya, aquest poble és famós pel seu castell i la seva bella platja. "Peníscola és un lloc de somni. El seu castell, que domina el paisatge, és un espectacle que impressiona a tots els que el visiten", respon la intel·ligència artificial. "A més, els seus estrets carrers empedrats i les seves cases blanques amb detalls en blau, li donen un toc mediterrani que enamora. Peníscola és un lloc ple d'història i de bellesa natural." Santillana del Mar (Cantàbria) "Santillana del Mar és una mostra viva de la història i la cultura de Cantàbria", assegura Xat GPT. "Aquest poble càntabre sembla un museu a l'aire lliure, amb les seves cases pairals i palauets del segle XVIII que s'aixequen entorn de la plaça Major.""A més, la seva col·legiata romànica del segle XII és una autèntica joia arquitectònica que no deixa a ningú indiferent", conclou la intel·ligència artificial. Està clar que les noves tecnologies estan avançant a una velocitat desorbitada, per això hem d'adaptar-nos i utilitzar-les per descobrir coses noves sempre des del coneixement i la responsabilitat.