Tres persones han resultat ferides per inhalació de fum en un incendi de matinada en un bloc de pisos de Figueres.

A més, els Bombers han hagut d'evacuar quatre veïns del bloc i la resta, s'han quedat confinats.

Els fets han succeït poc després d'un quart d'una de la matinada en un bloc de tres plantes del carrer Fages de Climent de Figueres.

Els Bombers han activat set dotacions i en arribar s'han trobat que el foc estava concentrat en el primer pis i que no estava desenvolupat.

Han pogut estabilitzar l'incendi ràpidament però a dins de l'immoble hi havia molt de fum. Per això, els efectius s'han dividit en dos equips per buscar perquè hi havia tanta fumera i per comprovar l'estat dels veïns.

Aquesta matinada hem treballat en un incendi en un pis d'un edifici de PB+2 al c/ Carles Fages de Climent, a Figueres (avís 00.16h). A l'arribada dels efectius, que hem activat 7 dotacions, hem vist que l'incendi no estava desenvolupat i, des de l'exterior, no es veien flames. — Bombers (@bomberscat) 18 de mayo de 2023

Segons informen des del cos d'emergències, han hagut d'evacuar quatre persones fent ús de la la caputxa de rescat.

D'altra banda, el SEM ha atès tres persones, totes perquè havien inhalat fum. Una d'elles l'han evacuat a l'hospital comarcal de Figueres ferit de poca gravetat per intoxicació per inhalació de fum. Mentre que les altres dues ha patit una lleu intoxicació i els han pogut atendre i donar l'alta al lloc dels fets.

D'altra banda, els Bombers i l'arquitecte municipal han revisat l'edifici i no han detectat dany estructural.

El foc ha començat al passadís dels baixos i els veïns d'aquest pis han hagut de passar la nit fora i l'ajuntament els ha gestionat l'allotjament, indiquen fonts municipals.

En el servei també hi ha actuat la Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra. De moment es desconeix la causa del foc.