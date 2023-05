L'entitat ecologista Iaeden-Salvem l'Empordà torna a denunciar la "incompatibilitat" de fer el festival de música Norai que es fa al mig dels Aiguamolls de l'Empordà. Des de l'organització asseguren que els sorolls que es generen poden pertorbar el comportament habitual de la fauna, entre les quals moltes aus que estan en període de nidificació. Per això, demanen a l'administració que no permeti ni patrocinin activitats d'aquest tipus en espais com aquest. A més, des de la Iaeden asseguren que aquest any s'ha passat d'un a tres el nombre d'escenaris que s'han preparat, un fet que preocupa als ecologistes pel corresponent augment del soroll que podria generar-se.

I és que des de la Iaeden no entenen com la Generalitat de Girona i la Diputació donen suport al festival, motiu pel qual demanen que es retiri aquest suport. En un comunicat, la Iaeden carrega contra els promotors per anunciar "sense escrúpols 17 hectàrees de reserva natural amb tots els serveis".

"Per a alguns és un lloc idíl·lic on poder fer negoci amb una visió romàntica i perfecta de la natura, sempre a la mercè dels interessos econòmics, eludint la realitat de l’espai on s’emmarca aquesta explotació comercial", assenyala l'escrit de l'entitat.

Per a la Iaeden, la celebració del festival és un reflex de "la manca de planificació i regulació que té el parc", en tant que l'única llei que regula l'espai és del 1983. Per això, des de l'entitat creuen que està "desfasada" a més de poc accessible.

Una desena d'activistes

L'any passat la Iaeden ja es va queixar de la celebración del festival i una desena d'activistes van protestar davant del càmping Almata de Castelló d'Empúries. Els manifestants van dedicar-se a repartir informació a les persones que passaven per l'indret on s'explica que les aus poden resultar afectades per les activitats musicals del festival.