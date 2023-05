Els vàpers són la nova tendència que indueix els joves al tabaquisme

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà treballa per publicar un estudi de salut juvenil per conscienciar sobre la salut entre joves. Tot i que no és un dels principals temes de l’estudi previst pel Consell Comarcal, s’està contemplant «un augment del consum de vàpers en les persones adolescents, que és el que ens preocupa», assegura Anna Amer, de l’àrea de Joventut i salut juvenil del Consell Comarcal. Darrere d’aquesta problemàtica s’evidencia «la indústria del tabac, que ha vist una oportunitat més de negoci», sentencia la professional i, tot i que la societat és conscient que fumar perjudica la salut, entre els adolescents incita a sentir-se part d’un grup o, com bé dicta Amer, «ens faci ser més grans». A més, els vàpers o cigarrets electrònics, neixen com a possible alternativa de disminució del tabac convencional, però segons dades del Canal Salut la seva eficàcia com ajuda per deixar de fumar no s’ha demostrat científicament. D’acord amb la tècnica de salut juvenil, entreveuen altres perills «el fet de simular que estàs fumant, és l’efecte visual que pot incitar a fumar en els adolescents» i, no obstant això, se suma el bon gust de maduixa i altres similars que tenen aquests elements «des del primer moment, és un gust agradable». Actualment, «amb 11 o 12 anys ja es comencen a iniciar amb aquest tipus de consum», alerta Amer.

Una altra dada que s’ha detectat des del departament, «és la compravenda de vàpers als instituts, entre els joves», apunta la tècnica. Tot i la prohibició de la seva venda entre menors i el consum dins dels centres educatius, no és suficient per «passar la línia del prohibit», comuna entre aquestes edats clau de canvis i transicions. Encara que Amer destaca que el consum d’aquest producte «té repercussions: hi ha substàncies tòxiques».

Sense una legislació clara que decreti la seva seguretat, genera «una falsa seguretat» a causa de la manca d’informació sobre els components del vàper. Més enllà del seu ús, un factor influent són els punts de venda «per Amazon mateix», diu Amer, qui adhereix un altre problema: «totes les persones menors que tenen accés via on-line sense control». Aquest fet provoca un negoci fàcil i eficient entre joves. Per això, «treballar el sentit crític és la base per prendre les decisions de forma lliure i responsable», reivindica la professional de salut juvenil del consell comarcal. D’aquesta manera, tal com diu l’entesa en el tema es podran prendre decisions «si tenen la informació per prendre-les». Acompanyar i informar, per no deixar-se emportar per la pressió social que experimenten molts dels joves en l’etapa de l’adolescència és un dels principals objectius.

Detecció i prevenció de riscs entre joves

L’estudi sobre salut juvenil pendent de publicació per part del Consell Comarcal, segons Anna Amer, «s’ha fet una diagnosi dels temes que comporten més risc dins l’àmbit dels professionals que treballen amb joves» per poder-los elaborar. En aquest cas, inclouen conceptes globals sobre «consums de drogues i prevenció de riscs», indica Amer, des de la marihuana, fins a l’alcohol, on tenen intervencions dels instituts, a través de la llibreta Fem Salut i també amb tallers per part de professionals als adolescents.