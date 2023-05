Els jutjats de Figueres i Blanes són els "dos grans focus de problemes" que hi ha a la província de Girona. En el primer cas, per la sobrecàrrega de feina que té (supera per molt els mòduls fixats pel Consell del Poder Judicial) i també per la singularitat de ser uns jutjats que són transfronterers, fet que dificulta les investigacions. En el cas de Blanes, s'ha implementat fa poc la Nova Oficina Judicial (NOJ), i per ara el model encara no s'ha pogut implementar correctament i compta amb disfuncions. Una de les conseqüències és el retard en l'execució de les sentències: es triguen des de cinc fins a set mesos en fer-se complir les resolucions judicials.

Així ho ha indicat el president del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, durant la reunió de la sala de govern del TSJ que aquest dilluns s'ha reunit amb els col·lectius que integren l'administració de justícia: jutges, magistrats, lletrats de justícia, representants d'advocats i procuradors.

En una atenció posterior amb els mitjans, Barrientos ha explicat la situació dels òrgans judicials a la demarcació, assegurant que on hi ha més dificultats és en els jutjats de Figueres i Blanes, ja que a la resta no s'han identificat necessitats específiques urgents. El nou jutjat de Figueres serà el Primera Instància i Instrucció 9, i segons ha explicat Barrientos, de moment no es planteja la divisió de jurisdiccions (penal i civil) perquè el partit judicial no és prou gros per partir-lo.

Barrientos ha indicat que en el cas de Blanes el problema és "complex" perquè s'ha implementat la NOJ de forma molt recent i això implica una reorganització de les tasques que no s'han ajustat i que retarden les execucions. Segons ha indicat, això es deu al fet que els jutjats tenen un percentatge elevat d'interins, que en alguns casos tenen una formació "deficient" i això acaba derivant en el "mal funcionament dels jutjats.

Als jutjats de Girona "no hi ha dificultats especials", tot i que ha admès que hi ha jutjats i jurisdiccions que tenen una sobrecàrrega de feina "evident", com ara als jutjats de Primera Instància, on h ia ha un "reforç transversal" de jutges, així com també als jutjats socials i als penals.

A l'Audiència de Girona els temps de resposta són "normals" i "favorables" si es compara amb altres audiències. Amb tot, el president amb funcions del Palau de Justícia gironí, Adolfo García, ha indicat que la secció segona (civil) té un magistrat menys que la resta de seccions, que en tenen quatre, fet que caldria resoldre.