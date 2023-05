La Cooperativa Agrícola de Garriguella ha celebrat, aquest dissabte passat, una concorreguda festa per a commemorar el seixantè aniversari de la seva fundació. La foto de grup correspon als socis i sòcies cooperativistes, reunits després dels parlaments. Tots plegats, amb els seus acompanyats, van compartir un dinar a la sala polivalent. La Cooperativa de Garriguella és un dels referents vitivinícoles de la DO Empordà.

Fundada l'any 1963, la Cooperativa de Garriguella és la unió de petits productors, viticultors, és el testimoni viu de la tossuderia, el treball i el sacrifici d'una gran família que creien firmament que ajuntant els seus recursos podrien fer més força per optimitzar els treballs agrícoles, modernitzar la maquinària del celler i aconseguir un major benefici econòmic gràcies a oferir un producte de qualitat, un producte excepcional d'alt valor cultural, un vi que reflectis la seva terra, l'Alt Empordà i els seus origens. Anys enrere, els cooperativistes van posar en marxa el celler gerisena per a impulsar el valor del producte.

Segons la Cooperativa, els seus associats conreen un total de 160 hectàrees, des de l'any 1975 estem inscrits a la D.O. Empordà i des de l'any 2013 formen part de la Ruta del Vi de la DO Empordà. Disposen d'una Agrobotiga on venen productes de proximitat i d'un Espai Gastronòmic, on es podren degustar i comprar a més dels seus vins, productes representatius empordanesos, a més oferim un ampli ventall de propostes enoturístiques.