Creu Roja repartirà prop de 190.000 quilos d'aliments a famílies vulnerables de les comarques gironines. Una acció que es portarà a terme en les properes setmanes i que des de l'entitat calculen que beneficiarà a 17.776 persones que estan en una situació complicada. Aquest repartiment s'emmarca dins de la primera fase del programa FEAD 2023,que té per objectiu donar suport a les persones afectades per la pobresa a través d'ajudes sense prestació econòmica. La segona fase de la iniciativa es farà el mes de setembre, moment en què s'arribarà a totes les persones beneficiàries. Es preveu que arreu de l'estat espanyol siguin 658.000 les persones que rebin l'ajuda i es distribueixin 50 milions de quilos d'aliments.

Per a aquesta primera fase, els aliments seleccionats són arròs blanc, cigrons cuits, tonyina en conserva, pasta, tomàquet fregit en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, cacau soluble i potets infantils d'arròs amb pollastre i de fruita per a les famílies amb nens i nenes petits a càrrec seu.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), és qui s'encarrega de la seleccionar els aliments a través de dos processos de licitació pública, que segueixen criteris bàsics de qualitat i varietat, fàcil manipulació i conservació, llarga vida útil amb un format adequat per a la destinació final de l'aliment.

Es tracta d'un programa finançat totalment pel fons de recuperació i resiliència REACT-UE per incrementar el suport al Fons d'Ajuda Europea per a les persones més Desfavorides (FEAD) per tal d'abordar la situació dels qui s'havien vist afectats socialment i econòmicament per la crisi de la COVID-19.