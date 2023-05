L’Alt Empordà acapara cada cop més l’atenció d’aquells viticultors que s’atreveixen a conrear les terres sota els principis de l’agricultura biodinàmica. Els cicles i ritmes còsmics de la Lluna regulen els processos vitals en el metabolisme de les vinyes, això ja és conegut mitjançant l’agricultura biodinàmica. Conèixer el seu funcionament ajuda els viticultors en el cultiu, a saber triar els millors moments per als diferents treballs com la poda, l’empelt i la verema, de la fermentació i, posteriorment, en la seva criança. «L’agricultura biodinàmica és la més restrictiva i és la primera ecològica que es coneix. A l’antiguitat, s’observava molt els astres i els seus esdeveniments i és com recuperar els orígens» explica l’astròloga i sommelier Violant Pesaferrer. Arrelada a l’Empordà, però oriünda del Montseny, remarca que «aquestes observacions i pràctiques han estat sempre en molts masos, tant per a les collites com per al bestiar». La seva passió per l’astrologia i el món del vi l’han fet confluir cap a l’estudi de la biodinàmica que ella defineix com «un sistema agrocosmològic».

Les bases de la comunitat biodinàmica a tots els continents tenen el seu origen allà l’any 1924 quan el filòsof austríac Rudolf Steiner va oferir una sèrie de conferències perquè els agricultors s’havien trobat que com més ensums posaven a les terres, més pobres s’anaven tornant. Es va encarregar d’elaborar un recull de sistemes que el van posicionar com a ideòleg de l’agricultura biodinàmica. Elements com els ritmes de la Lluna, el Sol i els planetes són molt importants per això una eina fonamental és el calendari biodinàmic que defineix en funció de la influència del cosmos els dies més adequats per llaurar la terra. Els preparats biodinàmics s’elaboren a partir de substàncies del món natural, són una altra característica del mètode biodinàmic. Calendari biodinàmic La biòloga alemanya Maria Thun el va crear el 1962 amb les indicacions que permeten planejar les tasques perquè creixin les plantes i les collites en les millors condicions possibles. El calendari també estableix quins dies són més propicis per tastar els vins. En aquest sentit, la sommelier Violant Pesaferrer assegura haver reforçat aquesta eina elaborant el seu propi calendari de tast biodinàmic, el qual ja es troba a diferents països del món com ara Xile, Mèxic i l’Argentina. «S’ha fet evident que existeix una relació entre el pas de la Lluna sobre les constel·lacions del zodíac i el desenvolupament de les plantes», segons Pesaferrer. A mesura que aquesta envolta la Terra va passant a través de cada constel·lació i cada una està associada amb un dels quatre elements: foc, terra, aire i aigua, que a la vegada es relaciona amb una part diferent de cada planta. Són els anomenats dies fruita, arrel, flor i fulla. «Els dies que la Lluna està en una constel·lació d’aire, els vins elaborats d’una varietat amb aromes més delicades amb alguna nota floral, es destacaran obrint-se en el mateix vi. Quan la Lluna està en constel·lació de foc, són més presents els aromes de la fruita vermella, de roselles, mores, gerds. Els dies arrel no són tan adequats, podrien ser més presents les notes de la bota, terrossos o de sols pissarrosos, i els dies que està en constel·lació d’aigua serien els menys indicats, ja que podrien aparèixer en nas lleugeres notes vegetals». El filòsof austríac Rudolf Steiner va sentar les bases de la comunitat biodinàmica a tots els continents el 1924 La innovació del seu recull radica en el fet que «la Lluna està astronòmicament dins d’una constel·lació i astrològicament, a vegades, en un signe diferent. En el moment en què coincideixen, jo he observat que, pel que fa al tast, el sistema biodinàmic millora també en l’àmbit agrícola. Es constata que aquesta energia és més forta el dia que coincideix la Lluna amb la constel·lació, això no ho havia desenvolupat ni presentat ningú mai al món». Pesaferrer es va formar com a sommelier a la Universitat de Barcelona i va ampliar els seus coneixements del món del vi passant pel Bullifoundation. L’entorn parla d’ella com una precursora a reconèixer que l’agricultura biodinàmica està vinculada amb l’astronomia i l’astrologia i que utilitza per igual les dues efemèrides astronòmiques. Pesaferrer recalca que «obrir-se dins el sector del vi i en el del sector més biodinàmic, així com obtenir el reconeixement de la meva feina no ha estat fàcil». En l’astrologia, «he tingut una mestra inigualable, Maria Pilar G.C. amb la qual vaig estar aprenent durant vint anys». Després d’aquest temps comença a recollir els fruits i la satisfacció de veure com el sistema biodinàmic va guanyant adeptes. «Els meus almanacs són per a persones tan enamorades del món de la vinya que volen saber quins dies els vins que estan elaborant estan més desperts, més vius, més vitals, més lluminosos. El vi en una ampolla es considera organisme viu i el calendari biodinàmic aconsella el moment òptim de consumició Si quan sembres la teva vinya i posteriorment tens present aquesta influència respectant les cures durant el procés del cicle de la vinya, hi haurà una energia dins aquell raïm, per tant, el més adequat és que, si obres una ampolla d’aquestes, ho facis en un dia que puguis gaudir-ho al màxim». «El vi en una ampolla encara es considera un organisme viu i el calendari biodinàmic aconsella el moment òptim per a la seva consumició. Indica on estan exaltades les particularitats que ha anat adoptant durant el creixement del raïm, la collita, la seva transformació en vi fins a arribar a la seva degustació» conclou. El poder del cosmos: quin és el millor dia per tastar un vi? Els vins elaborats amb raïm ecològic o biodinàmic – tractats amb infusions de plantes medicinals, conreades sense ús d’herbicides ni pesticides i amb una mínima intervenció en celler–, expressen una força vital molt alta i podem distingir la seva naturalitat i puresa segons els cicles lunars. Segons en quin cicle està la Lluna, podrem sentir en un mateix vi canvis subtils en la percepció sensorial. El calendari de tast biodinàmic de la sommelier i astròloga Violant Pesafarrer assenyala quins són els dies de l’any més adequats per gaudir d’un vi de qualitat en la seva màxima esplendor.