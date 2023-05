En la darrera sessió plenària, l’Ajuntament de Vilafant ha acordat l’adhesió del municipi a l’associació de Ciutats Educadores, d’aquesta manera el municipi, que ja formava part de l’associació de municipis educadors de les comarques gironines fa un pas més i s’inclou en l’entitat internacional «Formar part d’aquesta associació ens permetrà potenciar i connectar totes les iniciatives educatives que es duen a terme a Vilafant. Amb aquesta incorporació refermem el nostre compromís per fer del municipi una vila educativa», ha explicat durant la sessió la regidora d’educació, Montse De La Llave.

També s’ha aprovat un acord per restablir l'equilibri financer del contracte de gestió del pavelló d’esports per a l’exercici 2022. El regidor d’esports César González, ha destacat el bon estat de salut de l’activitat del pavelló, que està en plena remuntada pel que fa al nombre d’usuaris i amb molta activitat esportiva «Tot i les bones xifres i el bon estat de salut del servei i les instal·lacions del pavelló, que ja s’acosten a les d’abans de la pandèmia, l’augment del cost de l’energia, que s’ha triplicat, fa que les xifres econòmiques encara no es tanquin en positiu», ha afegit González durant el ple.

En aquest ple extraordinari també s’han aprovat les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilafant i Figueres i la modificació del contracte relatiu a l’obra de reurbanització del carrer Empordà. Una sessió, amb temes molt tècnics sobre la taula, on també s’ha acordat l’aprovació inicial d’una modificació de crèdit de 35.049 € que s’afrontaran amb el romanent de tresoreria de l’exercici anterior.