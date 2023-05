Després d’un parèntesi causat per la pandèmia i per la falta de recursos, l’institut El Pedró va aconseguir recuperar el curs passat una figura de referència en qüestions relacionades amb la salut. Dolors Lara, infermera de Pediatria de l’ABS de l’Escala, és l’encarregada de les «Consultes Obertes», un espai segur i anònim on els alumnes d’ESO i Batxillerat poden alliberar-se de les seves angoixes i trobar resposta a les seves inquietuds. Aquest servei forma part del programa «Salut i Escola» i, enguany, la gran aposta i disposició de la direcció del centre, juntament amb la voluntat de Lara, ha aconseguit oferir-lo setmanalment. «Hem anat lluitant per poder fer d’aquest programa una activitat contínua i tenir més temps per dedicar-li», explica Maria Rosa Albert, directora de l’IES El Pedró. «Nosaltres ja vèiem que un cop cada quinze dies, amb el poc espai que s’oferia ,era insuficient», afegeix Lara. Ara els alumnes poden acudir-hi cada dimecres d’11 a 12 del migdia.

El programa pretén millorar la salut dels joves mitjançant accions de promoció, prevenció i atenció precoç. Saber gestionar les emocions o relacionar-se correctament entre iguals són algunes de les principals preocupacions entre els alumnes que recorren a la consulta oberta. «La Dolors és una persona coneguda al poble i per això moltes vegades la iniciativa d’anar a la consulta sorgeix dels mateixos joves, perquè es crea una trobada més íntima, sense referents paterns ni tutors, i se senten més còmodes», diu Albert. Els alumnes també poden ser derivats pel professorat si es detecta un possible problema per treballar de forma professional. I, tot i la confidencialitat que caracteritza aquest programa, «si com a professional considero que el que m’està explicant un alumne posa en risc la seva integritat, ho comunicaria directament als pares i s’activarien totes les mesures per tal de poder-lo ajudar», explica Lara. En aquest sentit, també es desenvolupen tallers o xerrades sobre violència masclista, sexualitat, el consum i l’abús del tabac, l’alcohol o el telèfon mòbil. «Darrere de cada passa hi ha uns estudis que avalen i demostren que realment hem d’intervenir, i són aquests els que justifiquen la nostra feina». Els alumnes que més utilitzen aquest recurs són els de primer d’ESO. Trobar suport a l’escola en moments d’incertesa i inquietud els crea seguretat i confiança per tirar endavant. Si sorgeixen problemes futurs de més gravetat, ells continuaran acudint a la seva referent sanitària. I tot gràcies a una bona coordinació entre el centre i la professional de pediatria, que aposten pel programa i posen els joves en primer pla, els escolten i vetllen per la seva integritat en tot moment.