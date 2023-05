Visitants ocasionals vinguts de diferents parts del país i de l’estranger, es van barrejar diumenge amb els veïns dels nou pobles de l’entorn del monestir que van participar en l’onzena Pujada a Sant Pere de Rodes. Els turistes es van moure entre la gent del país amb total naturalitat, demostrant un cop més el magnetisme d’aquest espai que Alexandre Deulofeu va considerar «el bressol de l’art romànic». La jornada va tenir com a plat principal la presentació del llibre Sant Pere de Rodes, l’objectiu immortal. Fotografies i fotògrafs (Segles XIX-XX). Colofó dels actes del mil·lenari de la consagració de la seva església i que forma part de la col·lecció de monografies de l’Institut d’estudis Empordanesos (IEE).

La Pujada ha estat organitzada per Via Pirena, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Parc Natural de Cap de Creus, amb la complicitat dels ajuntaments i el veïnat del Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà, la Vall de Santa Creu i altres entitats del territori. «Ha vingut gent seguint rutes des dels nou pobles, també altres persones que ens han volgut acompanyar en una tradició plenament consolidada», apuntava Vicenç Armangué, membre de Via Pirena.

L’entrada al monestir era gratuïta i la visita guiada Seducció de la ruïna va ser molt concorreguda. La presentació del llibre va comptar amb la presència de la directora general de Patrimoni Cultural, Sònia Hernàndez, i l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, a més de les dues autores, Sònia Masmartí i Anna Maria Puig. Hernàndez va destacar la bona feina feta des de l’Institut d'Estudis Empordanesos, el personal que gestiona el monestir i l’impuls que les excavacions i restauracions han donat a tot el conjunt monumental. «Sant Pere de Rodes és el far d’una cultura pròpia, d’una nació» va dir l’alcalde del Port de la Selva.