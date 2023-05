Un operatiu policial antidroga a la Jonquera ha acabat amb cinc detinguts aquest dijous al matí. En total, els Mossos s'han emportat diverses quantitats de marihuana, cocaïna, heroïna i haixix, a més de 300 euros en metàl·lic. L'entrada i registre, decretada per mandat judicial, s'ha dut a terme pels volts d'un quart d'onze del matí al carrer Llatzeret de la localitat alt-empordanesa. A l'operatiu hi han participat unitats de seguretat ciutadana dels Mossos, de la unitat d'Investigació i agents de l'ARRO, a més de la col·laboració de la Policia Local de la Jonquera en la investigació prèvia. S'espera que els cinc detinguts passin a disposició del jutge de guàrdia en les properes hores i els Mossos no descarten més detinguts.