Roses tira endavant el projecte de l’antic far amb una inversió de 888.000 euros

El darrer ple de l’Ajuntament de Roses va tirar endavant l’aprovació inicial del projecte del far, encallat des de fa més de quinze anys. Tots els regidors li van donar suport per unanimitat, la qual cosa permetrà impulsar un projecte que pretén donar usos socioculturals a aquest espai. Un cop el projecte passi a licitació tindrà un pressupost de 888.007,75 euros.

«El projecte de l’antic far porta un llarg recorregut», recorda la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll. Es va obtenir la concessió per part de Ports el 2015. El 2016 l’Ajuntament de Roses va haver de canviar el projecte del far per no afectar les restes de l’antiga bateria de Sant Antoni, del segle XVIII, que s’hi conserven a l’exterior. Unes prospeccions arqueològiques van servir per posar al descobert les restes de l’element militar i aquell espai no es podia restaurar tal com s’havia previst. Llavors es va decidir realçar aquest element del patrimoni, l’única bateria d’aquella època de tot Catalunya. Tot això va suposar un alentiment dels plans per tirar endavant els treballs.

El 2020 l’Ajuntament de Roses va intentar desencallar de nou el projecte aprovant una modificació en el planejament urbanístic per donar-li aquests usos i reprendre el projecte que s’hi preveia. També la troballa de l’antiga bateria militar va obligar a tornar a fer tràmits per obtenir-ne la concessió de nou.

Un projecte consensuat

El far està situat a primera línia del litoral, a la punta de la Poncella, i a la zona del castell de la Trinitat. Està situat en un terreny que havia estat un antic destacament militar de costa, la bateria de Sant Antoni, que és una de les parts que amb el nou projecte es restaurarà. «Ara el que fem amb aquest projecte és demanar una nova concessió a Ports, basada a oferir un ús principal del far. Continuarà sent un element de senyalització cap al mar i albergarà un establiment de restauració, en la part que seria l’edifici principal» explica Ripoll. «Tot aquest projecte ha estat consensuat amb l’autoritat portuària de Barcelona, ja que és un espai molt important que cal recuperar de cara als veïns i veïnes del municipi».

Segons avança la regidora, «el nou projecte inclou tres espais de restauració, un que seria el mateix edifici del far, l’altre que és la bateria de Sant Antoni i, finalment, s’adequarà l’entorn: la vegetació i pendents per fer un projecte accessible a tothom». Ripoll destaca que: «Hi podrà accedir qualsevol persona amb mobilitat reduïda, serà un espai obert que es podrà travessar i enllaçarà amb el camí de ronda».

A banda de l’ús gastronòmic que adquirirà l’espai del far, la bateria de Sant Antoni tindrà en si un ús cultural. L’espai expositiu girarà entorn d’aquest element. La bateria va ser projectada el 1797 per l’enginyer en cap de Catalunya, López Sopeña, i està inclosa en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Era un element de defensa de la costa. La seva construcció va ser anterior al far, que es va aixecar el 1864 a tocar de la bateria.

«Al final, el que ensenyarem amb la bateria és el nostre patrimoni militar que està enllaçat amb el castell de la Trinitat». Prèviament, les excavacions arqueològiques que es van fer en aquesta zona, aconsellaven una intervenció menys agressiva en aquest espai. «Hi havia un projecte de buidatge més gran i més important que encaria tot el projecte. Llavors passava del milió d’euros i ara no hi arriba. El pressupost de licitació, un cop estigui aprovat definitivament i tinguem els informes preceptius i la nova concessió de Ports, és de 888.007,75 euros».

Projecte a llarg termini

En el darrer ple d’aquesta legislatura, celebrat el 29 d’abril passat, es va fer l’aprovació inicial, «però aquest no es podrà executar fins que no tinguem la nova concessió i els informes de les diferents administracions implicades. Llavors es podrà avançar en les diverses aprovacions perquè es faci realitat.

Els diners del cost del projecte s’han d’incloure en el pressupost i això es farà l’any que ve, remarca la regidora. No és un projecte a curt termini, però anem pel bon camí».

Segons la regidora, «en aquesta legislatura hem endreçat tota la base del castell, les feixes de pedra seca i aquesta serà la darrera actuació important en aquesta zona».