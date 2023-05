El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha sortit al pas de diverses informacions a les xarxes socials que mostraven la presència de restes de plàstic en el compost que es comercialitza com a adob orgànic i que ha anat a parar a diversos camps del territori, entre ells, segons ha explicat el biòleg Eduard Marquès, al parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest adob es genera al Centre de Tractament de Residus (CTR), gestionat per l'empresa UTE CTRM Alt Empordà. El Consell Comarcal explica que és l'encarregat de "gestionar la planta de compostatge de l'Alt Empordà. La finalitat d'aquesta és obtenir un compost de qualitat procedent de la fracció orgànica recollida selectivament. El Consell Comarcal no busca cap benefici econòmic de la venda d'aquest compost. Les analítiques que es fan per valorar la qualitat del compost són constants. No es dona sortida a cap compost que no tingui uns resultats analítics que entrin dintre dels paràmetres que el fan compost de qualitat. El compost no conté ni metalls pesants ni elements perjudicials".

Aquest és l'adob q s'aplica en conreus ecològics i q es ven a l'abocador comarcal de Pedret i Marzà, està farcit de plàstics! Això és un delicte ecològic subvencionat amb diner públic o és legal? És responsabilitat del Consell Comarcal. Quanta energia gastada per fer molt de mal pic.twitter.com/q5KGC8rzDc — Eduard Marquès (@EduardMarquesM) 9 de mayo de 2023 Segons ha informat l'organisme comarcal, la planta de compostatge del CTR està preparada per rebre 10.000 tones a l'any. De l'Alt Empordà en rep 3.000 tones anuals, aproximadament. I des de l'agost del 2022, es rep una part de l'orgànica recollida selectivament a la ciutat de Girona, que representen unes 6.000 tones/l'any. El Consell afirma que "el principal causant del material impropi al compost és que alguns usuaris fan servir bosses de plàstic no compostables per dipositar la matèria orgànica al contenidor. Aquestes es trenquen durant el procés de compostatge i dificulta les tasques de refinament per netejar el compost, atès que queden materials molt petits. Cal dir, però, que aquesta problemàtica no és únicament de la planta de compostatge de l'Alt Empordà, sinó que succeeix a tots els processos de compostatge d'aquest tipus". El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ja ha demanat una nova subvenció dels fons europeus Next Generation per adquirir una maquinària que millori, encara més, la refinació del compost. Per altra banda, es continuarà duent a terme campanyes de conscienciació per a l'ús de bosses compostables, a més de la separació correcta de l'orgànica, amb l'objectiu de minimitzar aquests fets.