La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a TV3 que el seu ministeri mantindrà contactes amb la Generalitat en les pròximes setmanes per abordar qüestions com la densitat i els usos del parc eòlic marí del golf de Roses. Entre d'altres, segons Ribera, cal determinar com s'evacua l'electricitat que generi per terra, i si es fa per concurs –com és la intenció del Ministeri. "Estem treballant perquè es pugui regular i desenvolupar tan aviat com sigui possible, però sempre amb la participació i el consens per part de tothom, i per tant reprendrem aquesta qüestió amb la Generalitat en les pròximes setmanes i actuarem amb la màxima participació", ha dit.