En dos dies, les empreses externes contractades per l'Ajuntament de Figueres ja han retirat 190 tones de deixalles dels carrers de la ciutat. Aquest diumenge al vespre, des del govern municipal s'ha detallat que el dispositiu d'emergència posat en marxa davant el risc "d'insalubritat" per l'enquistament de la vaga en el servei de recollida ja ha netejat el 80 de les àrees de contenidors. En total, segons la versió de l'Ajuntament, en dos dies, s'han recollit 190 tones de deixalles (105 el dissabte i 85 el diumenge).

En una piulada al seu compte personal de Twitter l'alcaldessa Agnès Lladó ha assegurat que "el dispositiu de neteja d'emergència seguirà fins a deixar tota la ciutat neta, per així, poder garantir els drets a tots els ciutadans".

Hem netejat el 80% de les àrees de contenidors de diferents barris de Figueres.

De manera paral·lela a les tasques de recollida per part de les empreses contractes per l'Ajuntament de Figueres, el mateix govern municipal i els responsables mantenen contactes amb els sindicats per mira d'acabar amb la vaga. "Volem que el conflicte es resolgui de la millor manera i que això beneficiï a la ciutat i als seus ciutadans, que són qui en pateixen els resultats", ha explicat la mateixa alcaldessa, Agnès Lladó, en declaracions a l'Agència ACN.

Les converses entre les dues parts continuen tot i, el passat dimarts, des de l'Ajuntament es va informar que s'havia denunciat el sindicat (CCOO) i les nou persones que havien signat el manifest de convocatòria "injusta, arbitrària i, a parer nostre, il·legal". Un concepte, el de vaga "il·legal", que Pere Casellas va raonar apuntant que els convocants no formen part del Comitè d'Empresa de Fisersa. Per al vicealcalde figuerenc, la vaga d'aquests dies s'explica per les resistències al procés de municipalització del servei de recollida d'escombraries i pels recels dels seus promotors a perdre privilegis com la potestat de decidir qui entrar a treballar a l'empresa en cas de baixes o substitucions.