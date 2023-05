Els carrers de Figueres començaran a recuperar la normalitat aquest dissabte al matí amb l'arribada d'un grup de treballadors i màquines de les empreses externes que ha contractat l'Ajuntament per netejar els carrers davant l'enquistament de la vaga. El Departament de Salut de la Generalitat, que divendres va enviar tècnics a analitzar els carrers de la ciutat, ha certificat la situació "d'insalubritat" i "perill sanitari". Això ha permès al govern municipal de Figueres, en paraules de l'alcaldessa Agnès Lladó, "prendre mesures extraordinàries per posar ordre". Mesures que es concreten en un decret "d'extraordinària necessitat per risc de salut pública" i la contractació de les empreses que aquest dissabte han començat a netejar els carrers.

Els treballadors que estan recollint les deixalles dels carrers les porten fins a l'abocador de Pedret i Marzà. Una operació que es fa amb el suport dels Mossos d'Esquadra per evitar la possible interferència de piquets dels vaguistes. Declaració Institucional de l'Alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en relació a l'emergència sanitària provocada per la vaga d'escombraries. pic.twitter.com/1f4mqgeNkS — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 6 de mayo de 2023 "És deure d'aquest Ajuntament i responsabilitat meva com a alcaldessa defensar els interessos dels figuerencs i els drets a la salut, a la higiene inaccessibilitat no poden continuar sent vulnerats", ha explicat Lladó en un vídeo a les xarxes socials municipals. Des de les 6 del matí un dispositiu sense precedents està netejant els carrers de la ciutat. No cedirem a xantatges i vetllarem pels drets dels figuerencs pic.twitter.com/X541ASHzJ4 — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 6 de mayo de 2023 Figueres: una setmana amb deixalles als carrers