El papa Francesc ha rebut en audiència privada el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, amb motiu dels 200 anys de la corporació supramunicipal. Noguer hi ha anat acompanyat dels vicepresidents Pau Presas i Albert Piñeira. El Papa ha rebut els tres representants de la Diputació de Girona a la biblioteca privada del Palau Apostòlic i han estat xerrant mitja hora en un ambient distès. En la trobada, Miquel Noguer ha detallat la funció de la Diputació de Girona i també la relació que té amb els tres bisbats que hi ha a la demarcació. En la trobada, el president també ha aprofitat per convidar el pontífex a visitar les comarques gironines quan programi una visita a Catalunya.

Finalment, Miquel Noguer ha entregat al papa Francesc un ‘encolpium’ bizantí de bronze que data d’entre els segles VI i VIII i va ser trobat al monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) al XIX. Es tracta d’un objecte en forma de creu que formava una caixeta a l’interior on s’hi guardaven les relíquies. En les dues plaquetes de bronze que formen les tapes, estan gravades en relleu i s’uneixen per una frontissa a la part superior. L’anvers de la creu és l’espai reservat a la figura de Crist, acompanyat per la Verge Maria i sant Joan, a part dels símbols del sol i la lluna. En el revers hi ha la figura de Maria en el centre amb les mans enlairades en actitud d’oració. En els quatre extrems hi ha medallons amb el bust dels evangelistes. Per altra banda, Noguer també ha donat un exemplar de la ‘Guia visual de la catedral de Girona’, un volum escrit per Ramon Bosch, Pere Codina i Antoni Manyé. El pontífex ha donat al president i vicepresidents de la Diputació un llibre i un rosari i tot seguit els tres portaveus de la Diputació de Girona han rebut la benedicció papal.