L’Àrea de Promoció Econòmica de Roses ha obert el període d’inscripcions dels tallers de formació del Pla de Capacitació per a la transició digital i el turisme sostenible que tindran lloc els mesos de maig i juny. S’organitzen dues activitats: una formació sobre creació de continguts digitals per a un negoci turístic i una altra sobre edició de vídeos per a xarxes socials.

Els tallers s’emmarquen en el projecte "Regeneration Tourism Roses - La transformació turística de Roses" i ofereix formació al personal de temporada del sector turístic (restauració, allotjaments, turisme actiu i comerç i serveis), per capacitar empreses i treballadors per fer el pas cap a la digitalització i la sostenibilitat de les seves activitats i serveis turístics en el marc del projecte El taller de creació de continguts digitals constarà d’un total de 20 h lectives i tindrà lloc els dimecres 24 i 31 de maig (de 15.30 a 19.30 h) i els divendres 19 i 26 de maig i 2 de juny (de 9.30 a 13.30 h) a la sala de l’Àrea de Promoció Econòmica. Per la seva banda, el curs d’edició de vídeo per a xarxes socials, també de 20 hores de durada, es realitzarà on line els dies 30 de maig, 1, 6, 8, 13, 15 i 20 de juny, de 9.30 h a 12.30 h. Les dues formacions són gratuïtes. Regeneration Tourism Roses – Transformació turística de Roses està cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.