El Cercle Sport ha acollit el lliurament dels guardons del 2n Premi Fàtima Bosch als treballs de recerca de batxillerat de ciències que organitza l’ACDIC, l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica, amb la complicitat de l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Institut de Castelló. El veredicte del jurat es va fer saber en una sala completament plena amb més de 120 joves estudiants de tota Catalunya.

El 2n Premi Fàtima Bosch va ser per al treball titulat L’energia del que queda: La utilització del residu del suc de poma per a la confecció de cel·les fotovoltaiques, de Martí Mota Llobet de l’Institut Deulofeu de Figueres que va tenir com a tutor a Anna Maria Ortega Bueno. Tal com va dir el jurat, «aquest treball presenta un estudi innovador, rigorós i complert en un tema de gran actualitat, amb un component experimental i de recerca bibliogràfica important».

El primer accèssit al treball titulat Enologia fluorescent, d’Aina Jodar Nogués de l’Escola Montagut de Vilafranca del Penedès, que va tenir com a tutor a José Luis Delgado. I el segon accèssit va ser per al treball titulat Les nanopartícules de plata al món dels bacteris de Pau Crosas Gimeno, de l’IES Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar (Maresme), que tenia com a tutora a Diana Martínez Jordán. A més, Albert Bramon, catedràtic emèrit de física de la UAB, va voler destacar la qualitat del treball anomenat La força del primer dígit de Júlia Pararols Marull de l’IES Vilafant. En total van participar 14 centres educatius de tota Catalunya. El 50% dels treballs provenien de l’Empordà i que el 70% dels treballs eren de noies.