El Departament de Cicles de Formació Professional de l’Institut Illa de Rodes ha organitzat una jornada destinada a afavorir la relació entre l’alumnat i les empreses, clubs i entitats de l’entorn empresarial de la comarca. Enguany hi han estat presents els i les alumnes de primer curs del Cicle de Grau Mitjà de Guia en el medi natural i de temps de lleure.

La finalitat de la jornada, celebrada dijous passat, és facilitar el coneixement mutu entre alumnes i empreses, clubs i entitats de cara a formalitzar acords de Formació als Centres de Treball a través de pràctiques. Aquesta és una part molt important del currículum formatiu amb avantatges tant per l’alumnat com per les empreses, destaquen des de l’institut. Al mateix temps es vol incrementar el vincle entre l’Institut i l’entorn productiu empresarial tant per tenir en compte les necessitats de les empreses com per facilitar la inserció laboral de l’alumne. L’acte el van iniciar la regidora d’esports i joventut Verònica Medina i el regidor de Marc Danés que han destacat la importància de la Formació Professional i la col·laboració de l’Ajuntament de Roses amb l’Institut Illa de Rodes. Esther Renart, directora de l’institut ha reclamat l’ampliació del centre per cobrir adequadament la demanda de places.

Per acabar diferents organitzacions han exposat les activitats i els alumnes s’han pogut entrevistar amb les que han despertat el seu interès. Les organitzacions convidades a l’acte han estat Grup d’Esports Nàutics, Bicicletas y Rutas, les dues de Roses; A Dos Veles I.M.P.U.L.S.E., Aram Empordà i FASE WIND. «Destacar que en tres de les empreses presents a l’acte hi havia exalumnes de nostre cicle de grau mitjà de Guia al Medi Natural, com a mostra de l’elevada inserció laboral» conclou Tavi Llorente, coordinador del FCT de l’institut Illa de Rodes.