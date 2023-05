Es compleixen vuit dies de l'inici de la vaga en el servei de recollida d'escombraries de Figueres sense que, de moment, no s'intueixi una solució a curt termini. Les darreres aportacions a les xarxes socials tant de l'alcaldessa Agnès Lladó, "sento impotència", com del vicealcalde Pere Casellas, volen "putejar-nos a tots els ciutadans de Figueres per sortir-se amb la seva", no fan pensar que hi hagi d'haver una solució imminent.

Impotència veure Figueres així. És vergonyós. Incompliment reiterat dels serveis mínims. Com a alcaldessa exigeixo responsabilitat davant aquesta situació insostenible i que està generant greus problemes de salut pública. Ja no podem garantir la mobilitat per alguns carrers 🧵1/4 pic.twitter.com/tUNNgU6bGt — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 5 de mayo de 2023

Dimarts a la tarda, quan ja estava clar que les deixalles conviurien amb els ciutadans de Figueres totes les Fires i Festes de la Santa Creu, l'Ajuntament de Figueres va anunciar que estava preparant un decret d'emergència per "insalubritat" i que s'havia denunciat el sindicat (CCOO) i les nou persones que havien signat el manifest de convocatòria "injusta, arbitrària i, al nostre parer, il·legal". Un concepte, el de vaga "il·legal", que Pere Casellas va raonar apuntant que els convocants no formen part del Comitè d'Empresa de Fisersa. Per al vicealcalde figuerenc, la vaga d'aquests dies s'explica per les resistències al procés de municipalització del servei de recollida d'escombraries i pezl recels dels seus promotors a perdre privilegis com la potestat de decidir qui entrar a treballar a l'empresa en cas de baixes o substitucions.

La idea d'una vaga "xantatge" per parts dels sindicats és compartida per Comerç Figueres que dijous va fer un comunicat reclamant el final d'una situació que els "ciutadans no es mereixen". "Si el conveni que tenen s'ha de refer que es refaci i si s'ha de trencar, que es trenqui, però el que no pot ser és fer un xantatge així a la població", van explicar des de l'associació de comerciants.

El decret d'emergència per "insalubritat" encara no s'ha pogut aplicar, atès que primer el Departament de Treball ha de corroborar que s'està incomplint els servies mínims i l'Ajuntament l'ha de fonamentar des del punt de vista legal, en una situació que està fent perdre la paciència als veïns de Figueres i als mateixos dirigents municipals. "Impotència veure Figueres així. És vergonyós. Incompliment reiterat dels serveis mínims. Com a alcaldessa exigeixo responsabilitat davant aquesta situació insostenible i que està generant greus problemes de salut pública. Ja no podem garantir la mobilitat per alguns carrers. La pudor és insuportable i també prolifera la presència d'insectes i rosegadors", ha escrit l'alcaldessa aquest divendres al seu compte personal de twitter.

"Putejar-nos a tots"

Mentrestant, en el seu, Pere Casellas insistia en el concepte de vaga il·legal: "Al carrer nostra senyora de Lourdes intentant que els serveis mínims es facin; negociem, però tota la fermesa per defensar els interessos dels Figuerencs i plantar cara als que volen que res canviï a millor. Continuem negociant, però no podem acceptar el que els convocants volen: tornar al model de neteja que no funciona on ells controlen les borses de treball. Eficiència, transparència i gestió pública". En un dels seus habituals vídeos per les xarxes, Casellas no amaga el seu empipament deixant que "ja estem veient quin és el tema, la resistència al canvi, controlar les borses de treball i putejar-nos a tots els ciutadans de Figueres per sortir-se amb la seva".