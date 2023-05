L’arquitecte Joan Falgueras i la directora del centre Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) Karina Gibert van ser els padrins de l’obertura de l’exposició que el Grup Padrosa ha impulsat en el Museu de la Tècnica de l’Empordà com a tret de sortida a l’extens programa d’actes del seu primer centenari.

La mostra Ars logística. De Iuncaria a Figueres fa un repàs de la història de l’empresa figuerenca i la seva relació amb la logística i el transport, a més de mostrar com es projecta al futur i a un món cada vegada més globalitzat. «Aquest acte és molt emotiu per a tots nosaltres i ho és més perquè és un projecte de família que ara obre el camí cap al seu segon centenari», diu emocionat Pere Padrosa Pierre, representant de la tercera generació del Grup.

L’alcaldessa, Agnès Lladó i una bona part dels portaveus i regidors dels grups municipals van ser presents en un acte multitudinari que va reunir representants de diversos sectors econòmics i socials.

L’exposició, que està instal·lada a la planta baixa del museu del carrer dels Fossos i que estarà oberta tot l’any, ha estat comissariada per Manel Gràvalos, Josep Algans i Francesc Guillamet i convida al visitant a un viatge sobre la història de l’empresa –des dels seus inicis fins al present–, utilitzant la logística històrica com a fil conductor. Un nexe que serveix per mostrar la importància de Figueres en el món de les comunicacions des de l’època romana fins a l’actualitat; i a la vegada mostrar el paper que ha desenvolupat en els últims cent anys el grup Padrosa fins a convertir-se en un líder en el seu àmbit empresarial.