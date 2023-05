Aquest divendres 5 de maig farà una setmana que va començar la vaga del servei de recollida d'escombraries a la ciutat de Figueres.

Per aquest motiu, i a causa de l’incompliment dels serveis mínims de recollida, l'Ajuntament i Fisersa demanen col·laboració a la ciutadania i el seguiment de les següents recomanacions:

Reduir al màxim la producció d’escombraries, respectar més que mai els horaris dels contenidors (de 20h a 22h).

Allargar tant com es pugui el termini per tornar a treure les escombraries.

Treure al carrer només aquells escombraries que menys temps poden aguantar a dins de casa: les escombraries orgàniques.

Dipositar les escombraries dels contenidors grisos (rebuig/orgànica) amb bosses resistents i ben lligades.

Separat paper i cartró (contenidor blau); vidre (vidre) i envasos (groc). La separació dels residus és encara més important, aquests dies.

Guardar a casa els trastos i mobles vells.

Comerciants: Dipositar els cartrons en els contenidors de color blau i plegats i guardeu aquells materials d’embalatge que no es recullen.

Bars i restaurants: Dipositar els contenidors de color verd

Els serveis mínims

Segons explica Fisersa en el mateix tweet on anuncia les recomanacions, els serveis mínims establerts són la recollida de rebuig i orgànica cada 48 hores i la de paper, cartró i vidre cada 72 hores. Tot i que, com afirmen des del consistori i des de l'empresa plurimunicipal, no s'estan complint.