En un comunicat públic aquest migdia, l'exalcalde i candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef demana "celeritat" al govern i "responsabilitat" al govern per acabar amb la vaga d'escombraries. Masquef apunta que "cinc dies després, aquesta vaga fa mal a tothom, i la situació en alguns barris comença a ser preocupant" i, al mateix temps, demana que els "responsables municipals informin puntualment tots els regidors del consistori, i no només a través de Twitter i premsa, de l'estat de les negociacions, dels incidents i del compliment dels serveis mínims".

Comunicat Jordi Masquef (Junts per Figueres) Des de la lleialtat institucional que ens va portar fa uns dies a subscriure el manifest proposat pel govern municipal, mantenint el silenci durant les negociacions dels dies previs i inicials de la vaga, i sense que en cap moment hàgim fet carnassa d'un tema electoralment molt sensible a quatre setmanes de les eleccions, davant les conseqüències d'aquesta vaga per la ciutat i la seva imatge, demanem al govern municipal transparència i celeritat, i als sindicats responsabilitat en les negociacions. Cinc dies després, aquesta vaga fa mal a tothom, i la situació en alguns barris comença a ser preocupant. Demanem al govern que informi puntualment tots els regidors del consistori, i no només a través de Twitter i premsa, de l'estat de les negociacions, dels incidents i del compliment dels serveis mínims. Seria la resposta adequada a la nostra lleialtat, postura inversa d'aquella que van adoptar els grups polítics de l'oposició i ara al govern (ERC i CUP) el 2016 durant la vaga convocada pels mateixos representants sindicals i amb la mateixa motivació. Llavors, fins i tot un dels grups polítics (CUP) va donar suport públic a la vaga manifestant-se amb els treballadors, mentre que l'ara alcaldessa Agnès Lladó, convocava rodes de premsa acusant el govern de "no ser capaç d'encarar les negociacions" i "de falta de previsió d'una vaga evitable." El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, està en permanent contacte amb els representants dels treballadors per estar al dia de l'evolució de la vaga per part dels convocants Figueres denuncia "sabotatges" durant la vaga del servei d'escombraries