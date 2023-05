Fa poques setmanes, dos turismes i una motocicleta es van veure implicats en un sinistre de trànsit lleu que no va tenir massa conseqüències, però que podia haver derivat en quelcom més greu si no hagués estat que tots tres conductors circulaven a poca velocitat. Els fets van passar a l’altura del cementiri municipal de l’Escala, situat a tocar la carretera GI-623 que enllaça la vila i Empúries amb Viladamat i la C-31.

Situacions de perill com aquesta s’han repetit aquests darrers anys, sobretot quan hi ha algun funeral o alguna cerimònia en el tanatori i s’acumula la presència de persones i vehicles en aquest indret. La perillositat augmenta pel fet que, en aquest tram de carretera, la línia central és discontínua amb permís d’avançament.

Des de mitjan dècada passada, l’Ajuntament de l’Escala ha demanat reiteradament a la Generalitat que solucioni aquesta situació amb alguna mesura de regulació del trànsit, ja que la carretera depèn del departament de Territori. Tant l’anterior alcalde, Víctor Puga, com l’actual, Josep Bofill, han mantingut nombroses reunions de treball amb els representants de Carreteres i amb els directors territorials del Departament, però la realitat és que la solució no acaba d’arribar mai.

«En un primer moment sembla que la solució seria construir-hi un giratori, però la Generalitat va comprovar que calia fer diverses expropiacions que alentirien el projecte i, finalment, va posar damunt la taula l’opció de generar dos carrils centrals, un d’incorporació i l’altre d’acceleració, per a resoldre la situació», explica l’alcalde Josep Bofill. Aquesta millora també havia d’arribar per a la cruïlla de Cinc Claus, amb una vialitat que ha d’evitar una problemàtica semblant.

Peticions reiterades

Bofill recorda «com entre 2916 i 2017, amb l’alcalde Puga i jo com a regidor d’Urbanisme, vam mantenir reunions a Girona que semblaven desencallar el tema, però l’obra no es va executar». «Fa pocs mesos –afegeix– vam queixar-nos per aquest retard, esperàvem que l’obra promesa es faria d’una vegada, però ara no està ni pressupostada. Van adquirir el compromís de mirar-se el projecte, d’anar-hi treballant, però no acabem de veure la solució final. Cada cop que ens reunim amb Carreteres i Territori sembla que sí, no obstant això, no ho acabem de resoldre».

El fins fa poc director dels serveis de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló, s’havia preocupat del tema, tal com havia explicat aquest Setmanari. Ara aquest càrrec l’ocupa Sergi Albrich, amb el qual també ha parlat l’Ajuntament. Per desencallar aquest i altres temes, Bofill ha demanat una reunió amb el conseller de Territori, Juli Fernández, el qual els ha derivat al secretari general del departament per a parlar-ne.