El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha concedit provisionalment 500 milions d'euros dels fons europeus de recuperació NextGenerationEU a 120 municipis de tot l’Estat, per "descarbonitzar el transport i fomentar-ne una mobilitat activa i sostenible als nuclis urbans". Entre els municipis receptors hi ha Figueres, amb una aportació prevista d'1,6 MEUR, que tenen com a objectiu finançar les obres de renovació que s’han fet als carrers Col·legi i Sant Llàtzer, ampliar la xarxa de carril bici en diferents zones, la instal·lació de cinc aparcaments segurs per a bicicletes, l'adquisició del nou autobús de mobilitat elèctrica i la instal·lació d'un punt de recàrrega per a la flota del transport públic.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, considera que "és una bona notícia per Figueres, perquè ens permet fer avançar la ciutat amb els criteris de sostenibilitat i respecte ambiental que han marcat les nostres actuacions i projectes fins ara". El Ministeri ha seleccionat provisionalment 432 projectes entre les 679 sol·licituds presentades per un total de 188 potencials beneficiaris del programa: municipis de més de 50.000 habitants, capitals de província i ajuntaments de localitats de més de 20.000 habitants que disposin d'un servei de transport públic col·lectiu urbà interior, i disposin d'un Pla de Mobilitat Sostenible. La convocatòria s'ha celebrat en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa han estat seleccionades les actuacions que han obtingut més puntuació d'acord amb criteris de maduresa, impacte, qualitat i rellevància. Aquesta resolució provisional correspon a la segona convocatòria del programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà, inclòs en el component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR ). Així, els 500 milions d'euros adjudicats a aquesta segona resolució se sumen als 1.000 milions d'euros repartits en primera convocatòria al llarg del 2022.