Figueres enceta les Fires i Festes de la Santa Creu amb una nova vaga d'escombraries. La vaga ha començat aquest divendres a les sis del matí i s'allargarà de forma indefinida si no hi ha acord. Els sindicats convocants, Co.Bas i CCOO, reclamen un conveni "unitari" que englobi tant els treballadors d'Ecoserveis, l'empresa mixta que gestiona les escombraries, com els que van passar a la pública Fisersa, neteja viària i enllumenat. Des d'Ajuntament, però, argumenten que això no es possible perquè es tracta de dues empreses diferents i que, a més, es dona la circumstància que el personal de Fisersa acaba de donar llum verda al seu propi conveni.

La Direcció i el Comitè d’Empresa de Fisersa arriben a un acord sobre el nou conveni col·lectiu El coordinador de política sindical de Co.bas a Catalunya, Jesús Girón, diu que la convocatòria la secunden el 100% dels treballadors d'Ecoserveis i els de neteja viària. Des de Fisersa asseguren que al torn d'aquest matí hi ha acudit un 61% de la plantilla. Entre els serveis mínims acordats, hi ha la neteja de centres hospitalaris i escoles amb menjador escolar. També els recintes on es fan les Fires i les actuacions musicals així com el seu entorn. Per la seva banda, des de Fisersa han emès un comunicat on qualifiquen la vaga "d'il·legal" perquè els convocats pertanyen a una altra empresa i afirmen que s'ha realitzat "al marge dels representants legals dels treballadors de Fisersa". En aquest sentit, afirmen que dilluns passat van firmar el seu propi conveni i que "aquí hi han quedat recollides les condicions més avantatjoses que afectaven els treballadors subrogats". Per això, ja han anunciat que la impugnaran davant del jutjat social. Fisersa considera il·legal la vaga convocada pels treballadors de la recollida d’escombraries