La IAEDEN denuncia "dos anys d'inacció" per part de les administracions per aturar "les activitats il·legals" que s'estan duent a terme des del 2021 al Fluvià Marina de Sant Pere Pescador. L'entitat ecologista assegura que el promotor del Fluvià Nàutic ha eliminat el dret de pas pel camí del Joncar i fa activitats sense permís com un aparcament, un càmping i amarraments que ofereix a través del seu web. Els ecologistes recorden que el Fluvià Nàutic té classificació de sòl no urbanitzable, d'acord amb una sentència del TSJC del 2009 i del Suprem del 2012, i que forma part del sòl de protecció territorial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, a més d'estar inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN de Catalunya.

"Aquest àmbit també està sotmès a les disposicions del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que el classifica com a sòl no urbanitzable costaner 1 i prohibeix la seva transformació urbanística", insisteixen en un comunicat. Enmig de tot aquest procés, el 2012, el promotor va rebre per part de l'Estat la concessió d'ús de "làmina d’aigua". "Malgrat les clares sentències esmentades abans, i sense cap permís, a partir del juny del 2021, la promotora comença activitats il·legals d'aparcament, càmping i amarraments i anul·la el dret al camí que té la zona amb arguments que de cap de manera l'eximeixen de demanar els permisos pertinents a l'administració", afirmen des de la IAEDEN. Des d'aleshores, aquesta entitat juntament amb la plataforma ciutadana Grup en Defensa de la Gola del Fluvià presenten queixes i denuncies tant a l'Ajuntament com a la Generalitat sense èxit. "L'actuació de les administracions en dos anys que han transcorregut són d'una clara deixadesa de les seves competències, permetent activitats il·legals en un espai especialment protegit a nivell de planejament per part d'aquestes mateixes administracions", remarquen. 📣 Denunciem dos anys d’inacció per part de l’administració per parar les activitats il·legals al Fluvià Marina.

La primera denúncia la vam presentar al 2021 i des de llavors, ni Generalitat ni Ajuntament de Sant Pere Pescador, hi han posat fre. 😡https://t.co/SlDGAx14DR pic.twitter.com/CImEoCtnv4 — IAEDEN - Salvem l'Empordà 🧡 (@IAEDENSalvemEmp) 27 de abril de 2023 A més, diuen, és "difícil d'entendre" que l'Ajuntament de Sant Pere no hagi aprovat una ordre de cessament d'activitat il·legal malgrat les denuncies d'Agents Rurals i els informes que "avalen de ple dret que les activitats que es fan al Fluvià Marina no tenen cap permís municipal i que la Generalitat permeti en un espai de la Xarxa Natura 2000 activitats i obres de caràcter il·legal". Per tot plegat, reclamen a l'Ajuntament que "recuperi" la prolongació del camí tancat com a camí d'ús públic. També demanen a les administracions que aturin les activitats econòmiques "il·legals" i que se'l sancioni, a més de restituir la legalitat urbanística. Finalment, demanen que s'adquireixin els terrenys a través del Conservatori del Litoral, que es faci un concurs pública de projectes per regenerar la zona i que esdevingui "de nou un lloc acollidor de flora i fauna".