Fisersa considera «il·legal» la vaga convocada pel sindicat CCOO respecte dels treballadors del servei de recollida d’escombraries perquè «els convocants pertanyen a una altra empresa, Ecoserveis, i s’ha realitzat al marge dels representants legals dels treballadors Fisersa».

L'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis SA ha fet entrega de la documentació que acredita, que el personal subrogat l’any passat, i que ara presta el servei de neteja viària, està rebent les condicions més beneficioses que ja gaudia i que estan reconegudes en el conveni de Fisersa.

Respecte la convocatòria de vaga, Fisersa aclareix el següent: «Dilluns passat, 24 d’abril, es va firmar a Figueres de Serveis SA (FISERSA) l’acta final de negociació del conveni propi, fruit de les negociacions iniciades fa un any. Es va aprovar així el conveni d’aplicació al personal de Fisersa. En aquest sentit, l’empresa recorda a la plantilla dels serveis subrogats -adscrits a l’empresa plurimunicipal- que és d’aplicació el conveni de l’empresa i no pas cap altre de diferent. És en aquest conveni on han quedat recollides les condicions més avantatjoses que afectaven els treballadors subrogats.»

Per aquests motius, Fisersa considera il·legal i il·legítima la convocatòria de vaga i la impugnarà davant el Jutjat Social.