Joan Reynal, alcaldable de Clar i Català d’Agullana, Josep Maria Madern, de Tots per Darnius, i Ernest Ollero, de Tots per Maçanet, tots ells dins la coalició de candidatures municipalistes Tots per l’Empordà, que es presenten a les properes eleccions municipals del 28 de maig, treballen en un projecte de serveis i recursos mancomunats entre els municipis, sota el nom Eix Salines.

«L’objectiu és crear sinergies entre municipis veïns, compartir experiències i sobretot recursos», expliquen els alcaldables. «Treballem en tres línies d’actuació: la de centralitzar compres per tal d’abaratir costos, la de crear serveis itinerants compartits per a la ciutadania i la d’adquirir recursos i maquinària que un sol municipi no es pot permetre».