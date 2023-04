L’Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya ha creat el Joc dels Valors, unes cartes que ajuden a obrir el diàleg sobre com cada persona vol que sigui el seu final de vida, amb l’objectiu d’ajudar a confeccionar el Document de Voluntats Anticipades (DVA) a través d’unes afirmacions.

L’entitat fa dues sessions al Teatre Municipal de Roses per donar a conèixer i elaborar el DVA. El primer taller es va fer el 13 d’abril i va reunir una vintena de persones. El segon serà el dijous 27 d’abril. Ambdós tallers estaran dirigits per Cristina Vallès i Josep Lluís Tejada amb el suport de Laura Martín, infermera referent del CAP.

En aquesta primera trobada, s’ha explicat la funció i com s’elabora el document que pot personalitzar cada persona segons les seves preferències. «L’hauria de fer tothom quan està bé i en plenes facultats, no s’ha d’esperar que succeeixi algun fet», aconsella la presidenta de DMD, Cristina Vallès. I afegeix que «amb el Joc dels Valors es pretén facilitar l’elaboració del document perquè cada persona s’adoni d’allò que realment vol en l’etapa final de la seva vida». També assegura que les persones que el fan volen treure la càrrega de decidir per a ells a les persones del seu voltant. En la següent xerrada, s’omplirà el DVA amb l’ajuda del Joc de cartes dels Valors. «Aquest és un recurs comunicatiu que abans no teníem i ajuda a obrir el diàleg per parlar d’un tema que és complicat», explica Vallès.

Durant la xerrada, també es va parlar dels drets en el final de la vida, «perquè tenim més drets dels que ens pensem», subratlla la presidenta. Per la seva part, Tejada va remarcar que moltes vegades es produeixen converses informals sobre el que volem, «però aquestes no tenen un valor legal», així que és important omplir el document i registrar-lo. A més va afegir que: el DVA és «un triple regal, per a un mateix, per a la família i per als professionals sanitaris, perquè donaràs eines a les persones que t’atenguin i sabran com vols ser atès».

Per altra banda, també van informar que hi ha molts models de DVA, a la web de l’associació DMD hi ha una versió descarregable i modificable, però es pot trobar a altres llocs com: al Departament de Salut. També estan adaptats a les creences de cada persona.

L’Ajuntament col·labora amb l’Associació des de 2020. «Des de llavors s’han fet diferents actes, exposicions, xerrades i formacions per donar a conèixer els drets de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida», explica la regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra.