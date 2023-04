L’incendi de Cervera que va arribar a Portbou ha deixat al paisatge la petjada del foc. Però no només ha deixat l’efecte a terra ferma, al mar, el biòleg i naturalista Eduard Marquès, ha fotografiat fauna marina envoltada per les restes a cap de Creus. Concretament va poder observar com meduses busquen aquest element com si es tractés d’aliment.

Segons Marquès, que ha retratat l’estat del fons marí a la Mar d’Amunt, «hi ha una alta concentració de partícules de carbó». Creu que la forta tramuntana les va empènyer i els corrents marins les ha transportat. Durant una immersió va retratar diferents tipus de meduses: Pelagia noctilluca i Aequorea forskalea envoltades de les partícules. Fins i tot es poden veure en el seu organisme. Observadors del mar Explica que estava portant a terme un treball com a observador del mar. És la participació de la ciutadania en activitats d’investigació adreçades a la conservació del medi marí. Constata que «és el gran desconegut el mar» i sempre dona sorpreses. Hi havia zones negres i als forats meduses enganxades. Aquesta observació la va fer arribar a la plataforma Observadors del Mar i també via xarxes. Això va fer que un investigador de Sardenya hi contactés. Ha estudiat els efectes d’un incendi sobre el fons marí i la seva flora i fauna. D’alguna manera, relata Marquès, es converteix en una mena d’adob.