Quan s’ha parlat de menstruació durant dècades, aquesta ha estat amagada, com si fos quelcom allunyat de les dones. Però, amb el temps, el tabú s’ha anat corrompent per transformar aquesta aversió a la regla, en una relació amorosa. Per això, des del Consell Comarcal de Figueres, Anna Amer, referent en salut juvenil de la comarca, explica que a Figueres ja fa uns anys s’instaurà InfoSex, un projecte que consisteix en «trobades amb diferents espais joves de la comarca on es parla sobre temes de sexualitat, a través d’una professional en sexologia» i afegeix que l’objectiu és «canviar la visió negativa» que tenim les dones i noies amb la regla. Paral·lelament, en el mateix paraigua que l’InfoSex, «fem tallers puntuals amb alumnes de 5è, 6è de primària i també de 1r i 2n d’ESO per parlar-ne obertament».

Un sagnat lliure D’ençà d’uns anys, la regla es treballa a partir de diferents mètodes de recollida de la sang: copes menstruals, calces i compreses de roba, a més de fer ús d’un mètode natural «el sagnat lliure». Les dones, tenim la capacitat de controlar el nostre sagnat? Segons explica Paula Capel, infermera i formant-se en educació menstrual, «de la mateixa manera que controles els esfínters quan ets petita, pots aconseguir-ho amb la regla». Tot i això, declara que és molt personal en cada dona, «som cícliques» i també cal considerar dos factors en el sòl pelvià, informa, «l’un tenir-lo tonificat i l’altre ser conscient dels seus moviments». Quan reconeguis el teu cos, podràs «reconciliar-te amb el teu cicle», emfatitza. Aquest afecte amb la menstruació permet revertir la seva negació i mirar-la des d’un «lloc més amorós». Capel informa que el mètode de recollida té a veure amb el dolor, ja que el tampó i la compresa convencionals «aporten moltes toxicitats» i, per això es pot substituir per sistemes de recol·lecció, com ara, «la copa menstrual o els discs de silicona mèdica», diu, o també d’absorció com les calces menstruals, les compreses de tela o les esponges marines, «una esponja que t’introdueixes a la vagina», explica. Tots ells són reutilitzables i menys perjudicials per al cos de la dona, a més que és una manera de viure la teva sang, «tenir la regla és senyal de salut» i l’ús d’aquests mètodes permeten «connectar amb el teu cos: veus la sang, el seu color i l’abundància», detalla i adhereix que els productes convencionals quan entren en contacte amb la sang fan mala olor, però reivindica que «la regla no fa pudor, fa olor de sang». Convé trencar amb els mites menstruals i no avergonyir-nos d’un procés natural que, tal com defineix Capel, «ens fa renéixer cada mes». Les meves regles: compartir i informar material menstrual La infermera del CAP Vilafant, Alicia Rubio, conjuntament amb Paula Capel, el curs passat feren tallers a alumnes de 1r i 2n d’ESO a l’INS Vilafant, «un espai de confiança per parlar sobre els diferents dispositius de la recollida de regla, a més d’expressar dubtes», detalla Rubio qui també dirigeix el programa de la Generalitat «La meva regla, les meves regles». Segons diu, s’adreça a nenes i nens i a través de dinàmiques, l’objectiu és trencar amb els mites «per exemple, no em puc banyar si tinc la regla».