Lluny de les grans ciutats i dels grans esdeveniments públics, la memòria fotogràfica de molts pobles està guardada en antigues caixes metàl·liques que en altres temps havien preservat galetes o dolços similars. Aquests records d’àmbits familiars constitueixen el testimoni gràfic de l’evolució social del municipi i, també, el relat del pas del temps en els seus carrers, places i espais públics i privats.

Sempre hi ha excepcions, vinculades a persones que fan un pas més enllà i preserven aquesta memòria col·lectiva en àlbums o carpetes més ben estructurats, encara que no sempre prou ben documentats. Palau-saverdera acaba de treure a la llum el llegat fotogràfic d’un veí del poble molt estimat, Àngel Roig, autor d’un impagable arxiu fotogràfic que ha donat peu a l’edició d’un llibre extraordinari, el títol del qual ho diu tot: El tresor d’imatges de Palau-saverdera. De l’edició, finançada per l’Ajuntament i la Diputació de Girona, n’ha tingut cura el professor i escriptor José Luis Bartolomé, amb el suport tècnic de digitalització de Dani Facuseh i la maquetació de Roger Digital Press and Print.

L’obra resultant recull unes quatre-centes fotografies escollides d’entre quasi un miler que Àngel Roig havia guardat en uns àlbums que no solen ser habituals, ja que cada imatge feta per ell inclou una detallada fitxa mecanografiada amb la data, el lloc, les circumstàncies i, quan hi ha persones, els noms dels protagonistes. «Aquestes fitxes han estat respectades tal com es van fer i s’adjunten al costat de cada foto publicada», explica Bartolomé.

Àngel Roig i Turró, l’Àngel de Ca l’Àngel, va néixer a Palau-saverdera el 1936 i va morir a Barcelona el 2015. Encara que la seva vida professional va transcórrer fora del seu poble, majoritàriament treballant a l’empresa Transmediterrània, no va perdre mai la vinculació amb Palau i la seva gent. La seva vídua, Maria Mombrú, recorda d’ell que «tenia passió pel seu poble. Era devot de Sant Onofre, coneixedor de tot i de tothom. Estava orgullós de ser palauenc i ens va deixar un llegat senzill, però valuós».

Un llegat que va mostrar la primera espurna el 2017 amb l’edició de Revivint els vells temps, una crònica personal de l’evolució de Palau i els palauencs en els temps. Ambdós treballs tenen com a nexe comú deixar per escrit i en imatges allò que va ser i que, en molts casos, ja no existeix. Oficis i costums, troballes i tradicions, fets quotidians i festes excepcionals. Per a l’alcaldessa Isabel Maria Cortada, «de manera humil, l’Àngel va ser el nostre Joan Amades local. Va fer-ho tot de manera autodidacta i el seu amor pel poble, amb la complicitat de la família Roig Mombrú, ara podem compartir-ho amb tothom».

Del llibre només se n’han imprès cent cinquanta exemplars, majoritàriament destinats a cadascuna de les famílies del municipi. També se n’han dipositat per a la consulta a les principals biblioteques de la comarca.

«Àngel Roig era una persona inquieta, un gran dibuixant que també feia petites autopublicacions de circuit reduït que avui són una joia, com una màquina del temps. Anava amb un radiocasset enregistrant converses i cançons amb la gent de Palau», diu José Luis Bartolomé.

Aquest esperit de cronista se li va despertar un dia en una biblioteca de Barcelona quan va descobrir l’ascendència palauenca dels almiralls Vilamarí. «Hem resumit en quatre-centes imatges tot el contingut de quatre àlbums plens de fotos. L’Àngel va començar a recopilar-les el 1965, de manera rigorosa. Quan no eren pròpies, mantenia el rigor intel·lectual d’anotar qui les facilitava. Les hem agrupat en quinze temes. La feina ha estat revisar-les, triar-les i enamorar-me’n», reconeix Bartolomé. Una eina històrica que permet comparar l’ahir i l’avui de Palau, amb l’amor pel poble com a eina de connexió.