El compte enrere ha començat. El pròxim 15 de juny elBulli 1846 obrirà les portes convertit en un museu creat per a la reflexió sobre l’evolució de la gastronomia, la manera de menjar i de relacionar-nos amb els productes. Una nova aventura fascinant, sorgida de l’equip que lidera Ferran Adrià. El projecte, un cop acabat, deixa enrere molts entrebancs, entre els quals hi ha hagut la pandèmia, però també les polèmiques sorgides entorn de l’afluència de públic al cap de Creus o l’impacte paisatgístic de la instal·lació. Totes dues coses han quedat superades. ElBulli 1846 posarà a disposició dels visitants un autobús llançadora que anirà de Roses a cala Montjoi. L’impacte paisatgístic ha quedat superat per la realitat d’un projecte plenament integrat en el seu entorn. Les veus del territori vinculades a Roses, el turisme i la gastronomia parlen amb il·lusió d’aquesta obertura

«Que Ferran Adrià faci coses a l’Empordà és un plus per al territori, independentment de si es tracta d’una cosa relacionada amb el turisme, o no. Jo voldria un Ferran Adrià a cada poble. Que obrin un museu dedicat a elBulli només es pot veure amb bons ulls, perquè, al cap i a la fi és un pol d’atracció més per a Roses i l’Empordà i que es pot acabar convertint en un Museu Dalí de la gastronomia. Benvingut sigui i amb tota la complicitat del nostre sector perquè pugui tirar endavant», diu convençut Esteve Guerra, president d’Empordà Turisme.

Montse Mindan, regidora de Turisme de Roses i presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus, ho té clar: «Un cop visitat el museu, s’han superat les expectatives que tenia. Hi vaig anar amb la ment oberta i vaig sortir-ne encantada. Estem acostumats a un altre tipus de museu i aquest et fa pensar. Combina molt bé la part externa, que és la més explicativa del concepte, amb la de dins, que és la més emotiva, la que manté l’esperit d’elBulli original».

«És destacable –afegeix Mindan– com han previst la mobilitat dins del parc natural, prioritzant el transport que posen a disposició dels visitants amb anada i tornada des de Roses. Aposten clarament per la sostenibilitat, no només el que és la instal·lació, sinó també tot el que és la mobilitat per arribar-hi. Per altra part, com ja ens té acostumats Ferran Adrià des de fa anys, ens mostra un lloc únic, no n’existeix cap més com aquest. No anem a veure coses antigues, que expliquen història, sinó que ens fa història».

Mindan reconeix que «no hi ha impacte, tot el contrari. Hi va haver una tala important d’arbres d’espècies invasores que va aixecar recels, però s’hi va fer una plantada de pins que ja han crescut i que s’han integrat plenament al paisatge de cala Montjoi. I tot l’equipament hi està integrat, també. Quan aixeques el cap des de la platja, només veus els pins. El projecte d’impacte ambiental aprovat per totes les administracions va ser el correcte». Per l’exalcaldessa rosinca «és el començament d’una història. Va tardar molt a ser un referent com a restaurant. El museu ho explica: res és fàcil i tot porta feina. Espero i desitjo que sigui l’inici d’una història d’èxit».

Joan Plana, l’actual alcalde de Roses, destaca obertament que «elBulli és una marca d’àmbit internacional. Haver estat cinc vegades el millor restaurant del món, ho diu tot. I això té més mèrit que el futbol: si vas a l’Índia o a la Xina, en molts llocs no sabran de què parles, però la cuina és universal, tothom en fa i competeixes amb tot el món. Aquest mèrit no sempre l’hem valorat prou i tenir aquesta marca d’excel·lència com ha estat elBulli és un gran actiu per a Roses i per a tota la comarca».

Plana considera que aquest nou equipament «hem de procurar encaixar-lo el millor possible amb tot el que ja tenim, com una gran oportunitat per al territori. Pel que fa a la mobilitat, estem acabant de perfilar l’encaix del transport llançadora amb la regulació municipal d’accés al parc. Estem convençuts que la fórmula serà plenament compatible». Sobre els entrebancs passats, Joan Plana té la sensació «que gran part de tot el rebombori que es va originar inicialment en contra del projecte és un bon exemple d’alarmisme innecessari que, de vegades, afecta determinats sectors. Els temps han acabat demostrant que aquest projecte no tenia res a veure amb la imatge d’un Euro Vegas, per fer-ho exagerat. Quan senties els arguments en contra d’elBulli, semblava que parlaven d’una gran especulació econòmica de grans grups empresarials, que havia de destruir el parc natural amb una urbanització per a deu mil persones. Un cop vist el projecte acabat, t’adones que, per desgràcia, hi ha gent massa acostumada a generar alarmisme quan no toca».