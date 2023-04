La tardor passada, l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus va lliurar a Ferran Adrià el premi Arjau d’Honor. Allà mateix, en directe i en converses amb els assistents, va reconèixer que l’obertura d’elBulli 1846 «semblava que no arribaria mai, però després de molts esforços hem arribat al final i podrem obrir tal com volíem. Estem molt il·lusionats per aquesta obertura i per continuar aportant valor a l’entorn». Adrià sempre té un moment per a recordar Juli Soler, de qui diu que «hi estarà ben present». El seu soci havia rebut el primer guardó Arjau dels empresaris rosincs.

Per a Miquel Gotanegra, president de l’entitat i de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el projecte de Ferran Adrià «és un orgull per a la nostra comarca i una gran oportunitat de continuar consolidant la nostra destinació turística com a referent d’abast mundial. Estem d’enhorabona, encadenant projectes que sumen, com ha estat el nou celler de Peralada i les obertures d’elBulli 1846 a Roses o la casa natal de Dalí a Figueres».