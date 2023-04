Amb el nom de Projecte INVACAT 2.0, BIOSFERA Associació d'Educació Ambiental ha engegat les Jornades per erradicar les plantes exòtiques invasores que amenacen greument la biodiversitat vegetal del Parc Natural de Cap de Creus. Com ja s’ha demostrat en anteriors experiències, arrencar les plantes invasores és una mesura molt efectiva per erradicar-les dels ecosistemes naturals, però no és suficient. És necessària també la participació ciutadana per erradicar les plantes invasores dels jardins particulars, ja que són el principal focus de dispersió cap als ecosistemes naturals. En aquest sentit, el projecte també inicia la campanya de divulgació de la problemàtica de les plantes invasores mitjançant Tallers Educatius a les Escoles i una Campanya de sensibilització als propietaris de cases amb jardí dels municipis de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses i Empuriabrava.

Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat en el món. Segons estimen els impulsors del Projecte INVACAT 2.0, les plantes exòtiques invasores estan envaint els ecosistemes naturals del Cap de Creus i la seva proliferació posa en perill la conservació de la flora autòctona. Amb el desenvolupament del Projecte INVACAT 2.0, nom abreujat del projecte “Les espècies exòtiques invasores en els ecosistemes naturals de Catalunya: sensibilització ambiental i campanyes d’erradicació”,BIOSFERA, amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de Cap de Creus i els Ajuntaments de Cadaqués i del Port de la Selva, contribuirà a desterrar les plantes invasores que estan amenaçant la biodiversitat del Parc Natural de Cap de Creus.

Les Jornades d’erradicació de plantes invasores del Projecte INVACAT 2.0 s’han organitzat amb els alumnes de centres escolars de les províncies de Barcelona i Girona i durant els mesos d’abril i maig també es duran a terme Jornades adreçades al públic general amb voluntariat de totes les edats, i Jornades d’erradicació de plantes invasores. Durant la Jornada, els participants gaudiran d'una sortida de natura guiada per un biòleg/a, on descobriran la rica però amenaçada vegetació autòctona del Cap de Creus, que inclou més d’un miler d’espècies diferents, entre elles alguns endemismes que no es troben enlloc més del món. Durant la Jornada, els assistents participaran activament en l’arrencada de la flora invasora, contribuint així a la conservació del nostre patrimoni natural.

El coordinador del Projecte INVACAT 2.0, Romero Roig, assegura que “Les plantes invasores més agressives que hi ha al Parc Natural de Cap de Creus són l'ungla de gat, la figuera de moro i l’atzavara, i són les espècies principals a erradicar en el Projecte INVACAT 2.0.

L'ungla de gat, originària de Sud-Àfrica, ha estat una planta molt utilitzada en jardineria per la seva eficàcia com a planta entapissant i per la seva resistència a la sequera. La figuera de moro s’ha plantat a les tanques perimetrals de les finques per evitar l’accés des de l’exterior, ja que les seves punxes impedeixen el pas, però es propaga ràpidament i envaeix les muntanyes i els camins de ronda. Amanda Serra, tècnica del Projecte INVACAT 2.0, afegeix que “les punxes de la figuera de moro ja són un perill pels visitants dels ecosistemes naturals de l’entorn del Cap de Creus, ja siguin excursionistes o persones que vagin a collir espàrrecs o bolets”.

Per a Agnès Collia, presidenta de BIOSFERA, “la informació i la sensibilització de la problemàtica de les plantes invasores és el primer pas per poder combatre la seva expansió. En general, hi ha un gran desconeixement sobre quines són les plantes exòtiques invasores i, de fet, molts ciutadans han plantat espècies invasores al seu jardí, però desconeixen la problemàtica que causen quan s'escapen ràpidament dels seus jardins i envaeixen els ecosistemes naturals, perjudicant la vegetació autòctona i transformant el paisatge. La principal causa de propagació de les espècies exòtiques invasores és l'ésser humà i, per tant, entre tots hem de contribuir a solucionar aquest problema ecològic”.

En aquest sentit, el Projecte INVACAT 2.0 també preveu realitzar una Campanya de divulgació de la problemàtica de les plantes invasores als ciutadans, mitjançant Tallers Educatius a les Escoles i una Campanya de sensibilització als propietaris de cases amb jardí i als Ajuntaments de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses i Empuriabrava.

S’inicien les campanyes de divulgació sobre la problemàtica de les plantes invasores als propietaris de les cases amb jardins particulars de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses i Empuriabrava. Roig afegeix que “des de l'any 2013, existeix una legislació (BOE Real Decreto 630/2013, de 2 d'agost) que regula les espècies exòtiques més nocives pels ecosistemes naturals, incloses en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores. La inclusió d'una espècie en el Catàleg comporta la prohibició genèrica de la seva possessió, transport i comerç; d'exemplars vius o morts, i de les seves restes i propàguls”. Destacar que la legislació també prohibeix la seva introducció en el medi natural, així com les actuacions o comportaments destinats al foment de les espècies incloses en el Catàleg. L'ungla de gat, la figuera de moro i l'atzavara estan incloses dins el Catàleg i, per tant, la seva compravenda, el seu transport i la seva plantació o sembra estan prohibits i sancionats severament.