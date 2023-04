L’Ajuntament de Vilajuïga ha rebut la confirmació per part d’Adif, l’organisme gestor de les infraestructures ferroviàries, sobre la seva intenció de millorar l’accessibilitat i seguretat de l’estació abans d’acabar el 2024. Segons el consistori que presideix Xavier Llorente, la inversió prevista és d’uns 3 milions d’euros, procedents de fons europeus.

El consistori empordanès afegeix que «aquesta inversió, que assumirà íntegrament ADIF, està lligada a una subvenció europea de millora de l’accessibilitat de les estacions de tren. Per aquest motiu, els terminis fixen com a data límit per acabar les obres el 2024. En aquests moments es troben enmig de la redacció del projecte i a principis de 2024 s’ha d’haver licitat l’obra».

El projecte preveu «la construcció d’un pas elevat i dos ascensors a banda i banda de les andanes. A més, s’allargarà l’andana fins als 210 metres per a poder garantir la parada de nous trens i també s’hi instal·laran càmeres de videovigilància».

La notícia arriba després de nombroses gestions fetes des de l’Ajuntament. «El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, va facilitar el contacte entre ambdues parts», diu el govern municipal, per al qual «malgrat l’alegria per l’arribada d’aquesta inversió, des del consistori es continuarà treballant per millorar la línia i exigint que es garanteixi la continuïtat del servei de viatgers».