El Portús ja és oficialment el nom del barri de la Jonquera. L'Ajuntament va engegar l'any 2002 la petició per demanar una rectificació oficial a la Direcció General d'Administració Local però, aquest any fent un altre tràmit, van descobrir que no s'havia fet a tot arreu. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, van decidir incoar un expedient per fer-ho efectiu i van demanar un informe a l'Institut d'Estudis Catalans. La Direcció General, però, els ha confirmat ara que, després de diverses consultes, ja ho han modificat al registre.

La previsió era que un cop rebessin l'informe, l'assumpte s'aprovés per ple però la Direcció General els va contestar amb un escrit que havien constatat que la denominació oficial del barri era el Portús i que ho havien rectificat al registre. "Per tant, ha estat més fàcil del que pensàvem i no ha calgut aprovar l'expedient", ha detallat Martínez. Ara, el següent pas serà demanar a Carreteres de l'estat espanyol que canviï la senyalització que hi ha a l'entrada i "el tema quedarà definitivament tancat". Aquest barri està separat pel carrer Major: una banda pertany a l'estat francès i s'anomena avinguda de França i, l'altra, a l'estat espanyol i rep el nom d'avinguda Catalunya. Els veïns sempre l'havien anomenat el Portús però oficialment i des del segle XIX s'anomenava els Límits. L'afer es remuntar al 1659, amb el Tractat dels Pirineus. Aleshores, es va delimitar la frontera, però no es va fixar de manera exacta. No va ser fins al 1764 que es va decidir que el que delimitaria els dos països seria torrent de la Comtessa, que passa per sota de la carretera Nacional. La part est pertany a l'estat espanyol, i l'oest, a l'estat francès.