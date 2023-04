Passat reculat amb important patrimoni històric i present atractiu a primera línia de mar es donen la mà des de fa temps en aquesta dicotomia que formen Castelló d’Empúries i Empuriabrava sota el paraigua d’un sol municipi. Dos nuclis que no sempre han compartit identitat i necessitats, però que ara, just en l’inici de l’etapa postpandèmica, posen en evidència que la seva complementarietat ha acabat sent un factor determinant per a atraure visitants.

Aquesta passada Setmana Santa, tant la vila com la marina han gaudit d’una ocupació altíssima de gent, una part de la qual ha tingut com a denominador comú la seva mobilitat per assistir a actes entre els dos nuclis, com ara la Fira del Vaixell, el Via Crucis o els partits de futbol del MIC. La resta d’activitats programades també van ser molt participades i amb un públic molt transversal.

La regidora de Turisme, Cultura i Patrimoni Històric, Xon Hugas, reconeix que «hem gaudit d’una Setmana Santa excepcional amb una afluència molt alta de gent en els allotjaments turístics que estaven oberts, alguns dels quals han fregat la plena ocupació, i també els establiments de restauració». A diferència d’abans de la pandèmia, els indicatius d’aquesta nova etapa fan pensar que el turisme de proximitat que es va generar aquests darrers tres anys «ha vingut per repetir. Era gent que abans no teníem», segons Hugas. «Hem tingut molts visitants de l’àrea de Barcelona, Girona, Osona, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. Malgrat el dany que va causar, la pandèmia i les seves restriccions van fer veure a molta gent que en el seu entorn, no gaire lluny de casa seva, també hi ha coses molt interessants per veure, conèixer i gaudir-ne».

«Hem gaudit d’una Setmana Santa excepcional amb una afluència molt alta de gent en els allotjaments turístics que estaven oberts»

La regidora té clar que «ara estem recollint els fruits d’anys de treball, generant propostes de visites guiades, procurant tenir el municipi endreçat i ben senyalitzat. La gent ha descobert que Castelló té un ric patrimoni històric, no només medieval, sinó des del temps dels romans i que Empuriabrava ho té tot per a fer turisme esportiu. Ambdós nuclis estan envoltats de natura, de possibilitats de fer rutes i no hi falta l’oferta de sol i platja, que continua sent molt important», diu la regidora castellonina.

També apunta altres factors que han ajudat a potenciar aquesta complementarietat, «com ara el fet que l’autopista sigui gratuïta per a la gent que ve de la part més poblada de Catalunya» o que l’àrea de Turisme «hagi encertat amb l’assistència a fires nacionals i internacionals en les quals anem a buscar el contacte directe amb el visitant final».