Ahir dilluns va finalitzar a Roses el Taller de Defensa personal per a dones organitzat per l’àrea d’Acció Social i impartida per l’expert en arts marcials Alejandro A. Adaglio. Coincidint amb el darrer dia del taller, es va dur a terme el lliurament de diplomes a les 25 dones participants.

Les sessions d’aquesta formació s’han dut a terme al Teatre Municipal de Roses al llarg dels mesos de març i abril. Durant les sis sessions que han integrat el curs, les participants han pogut aprendre i practicar diferents tècniques de defensa personal i d’autoprotecció, amb les quals poder afrontar possibles situacions d’agressió.