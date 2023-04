L’Ajuntament de Figueres convoca anualment la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, la qual té com a objectiu el foment de l’estudi en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències naturals. En l’edició d’enguany, el jurat, després d’estudiar i valorar els set projectes presentats segons els criteris que indiquen les bases de la convocatòria (qualitat i viabilitat del projecte, interès per Figueres i currículum dels investigadors) ha proposat que s’atorgui la Beca de Recerca Ciutat de Figueres 2023 a l’estudi presentat per Anna Nadal Tenllado sota el títol:

Figueres de portes endins. Vida privada, devoció i cultura al segle XVIII

El projecte guanyador es centra en l´estudi de la vida privada i la realitat quotidiana a Figueres durant el segle XVIII. El treball vol analitzar les diferents tipologies d´habitatges de la ciutat, així com les estructures familiars i les jerarquies de poder que s´estableixen entre els seus membres. La recerca també s´endinsarà en els costums i la vida privada amb grans blocs temàtics dedicats al treball domèstic, l´educació, la higiene personal, els rituals alimentaris o la vestimenta. Aquesta mirada àmplia des de la microhistòria aportarà informació rellevant i inèdita de l´àmbit domèstic figuerenc en un segle XVIII ple de contrastos.

La guanyadora

Anna Nadal Tenllado (1995) és graduada en Història de l’Art (2018) i Màster Universitària en Recerca en Humanitats (2020) per la Universitat de Girona. Actualment està realitzant el Doctorand d’Història de l’Art a la UdG.

Ha participat en el projecte Reflejos de lo sagrado. El ciclo del retablo en Cataluña, del final de la Edad Media al Academicismo. Modelos, Fortuna patrimonial y Perspectiva de género (2020) finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. També ha presentat diverses comunicacions entre les quals destaquen “Art consumption in the first half of 18th century based on post-mortem inventories from Girona” (2020), “Interiors nobles urbans del bisbat de Girona. Arquitectura, art i societat. 1700-1750“ (2021) i “Els inventaris post-mortem per a la Història de l´art del segle XVIII” (2023).