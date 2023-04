Un agent de la Guàrdia Civil ha rescatat una àliga pescadora que havia caigut dins un rec a Peralada (Alt Empordà). L'animal no podia sortir de la sèquia, perquè tenia una ala trencada, i el canal feia desnivell. El van trobar dijous de la setmana passada. L'agent, que pertany al Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la benemèrita, es trobava fora de servei quan el van alertar de la presència de l'àliga. El guàrdia civil va anar fins al rec, va rescatar l'animal i el va traslladar fins al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. Arran d'això, el SEPRONA ha aprofitat per recordar que és important posar "escales o sistemes d'escapament" a basses i sèquies, perquè permeten que si algun animal o persona hi cau, puguin sortir-ne.