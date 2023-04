El passat 31 de març es va inaugurar l’exposició Juga-hi! Una reflexió dels mainatges sobre joguets i gènere al Col·legi La Bressola – Mas Rosselló, a Canet de Rosselló. Es tracta d’una exposició pensada per la mainada i per a la mainada sobre jocs i joguets amb perspectiva de gènere, que té com a objectiu contribuir a promoure un canvi de mirada vers els jocs i els joguets actuals per avançar socialment i sensibilitzar envers un escenari on la mainada pugui aprendre, créixer i desenvolupar-se amb jocs i joguets no sexistes i estereotipats.

Els infants, a partir de l’observació i l’estudi de les col·leccions del Museu del Joguet, va portar a terme un procés d’anàlisi dels valors i les idees, dels missatges i dels estereotips que s’amaguen rere els jocs i els joguets, investigant com poden condicionar les opcions i les conseqüències que tenen per la canalla. A l’exposició, a banda d’aquests temes, la mainada ha proposat idees per al futur.