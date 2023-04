El Bulli 1846, «un museu per reflexionar sobre el coneixement, la innovació i la història d’El Bulli» que dirigeix Ferran Adrià a Roses, no està pensat per a les masses, sinó per a la visita tranquil·la.

Amb gairebé 4.000 metres quadrats, 2.500 en exteriors i 1.300 en interiors, només té previst rebre 200 persones al dia. «36 persones cada mitja hora», ha calculat Lluís Garcia, director general de la fundació, entre el 15 de juny i el 16 de setembre del 2023. El preu de l’entrada és de 27,50 euros (elbullifoundation.com), 20,50 la reduïda, i recomanen accedir a l’aparcament gratuït a Roses i agafar allà el Bullibus fins a cala Montjoi, inclòs al preu. També és possible arribar-hi amb vehicle privat i aparcar als terrenys del museu, prèvia reserva, per 19,50 euros tres hores, tot i que és una opció desaconsellada per reduir l’impacte ambiental al parc natural del cap de Creus. El Bulli reobre... com a museu