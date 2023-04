DIVENDRES 21 D’ABRIL

ELS ANTECEDENTS FAMILIARS DE SANT JORDI

A les 18 h a la Biblioteca

Hora del Conte especial Sant Jordi, amb Mireia Peña

DIADA CASTELLERA I VESTIDA DE LA MONTURIOLA

A les 18 h a la Rambla

Diada Castellera de Vigílies de la Santa Creu i tradicional vestida de la Monturiola

Organitza: Colla Castellera de Figueres

CONCERT DE NÚRIA GRAHAM DINTRE DEL CICLE 66 BUTAQUES

A les 21 h a la Sala La Cate

Núria Graham presenta el seu últim treball Cyclamen.

Entrada: 12 €. Entrades anticipades i socis de La Cate: 10 €. De 16 a 29 anys: 6 €. Menors de 16 anys: entrada gratuïta.

Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí, a www.figueresescena.cat i, el mateix dia del concert, a la taquilla de La Cate.

Organitza: Ajuntament de Figueres i La Cate

BALLS DE PLAÇA

CORRANDES SÓN CORRANDES

A les 19:30 h a la plaça de l'Ajuntament

Música tradicional: cançó de text improvisat i ball

DISSABTE 22 D’ABRIL

MERCAT MUNICIPAL DE FRUITA I VERDURA

Dissabte 22 d'abril

De les 7 a les 14 h a la plaça del Gra i a la plaça de Catalunya

CONFERÈNCIA "ESCACS I CULTURA” A CÀRREC D'ALBERT PI

A les 17 h, a la Sala Abdó Terradas del Casino Menestral Figuerenc (Poeta Marquina, 2)

A càrrec d’Albert Pi, jugador de l’equip de la Divisió d’Honor del Club Escacs Figueres.

Oberta a tothom, especialment a les persones que no saben jugar a escacs i als equips directius i professorat de les escoles de Figueres i de la comarca.

Organitza: Club Escacs Figueres i Casino Menestral Figuerenc

TROBADA DE SANT JORDI AMB AUTORS I AUTORES LOCALS

A les 11 h, a la Biblioteca

Matinal literària que aplega els autors i autores locals que han publicat llibres entre les diades de Sant Jordi de 2022 i 2023.

VISITA GUIADA RUTA DALÍ

A les 11 h. Punt de trobada: Oficina de Turisme (plaça de l'Escorxador, 2)

Recorregut pels espais més singulars de Figueres vinculats a l'artista Salvador Dalí. En aquesta visita explorarem els escenaris de la seva vida, com la seva casa natal o l'església on va ser batejat i on se'n va celebrar el funeral; la seva segona casa, on va pintar les primeres obres, o la creació més madura i complexa, el Teatre-Museu Dalí, entre d'altres.

Reserves a l'Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al 972 503 155. Tarifa general: 4 €. Tarifa reduïda: 2,5 €. Gratuït fins a 10 anys.

OBERTURA DEL PARC D'ATRACCIONS

A les 11 h al Recinte Firal.

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

CONCURS D'ALLIOLI I RECITAL DE POESIA MEMORIAL JOAN LLAVANERA

A les 11 h a la plaça del Gra, entre els carrers de la Rutlla i Castelló.

Organitza: Assemblea Nacional Catalana

ESPECTACLE INFANTIL AMB SARDINES EN LLAUNA

A les 17 h a la plaça de Catalunya

Sardines en Llauna ofereix un concert ple d'energia, dinamisme i festa tot ballant, cantant i rient al ritme de clàssics de l'animació infantil catalana, amb el seu toc personal. Es dediquen a portar a l'escenari el que tantes vegades hem fet a les nostres sobretaules: fer nostres les cançons amb les quals hem (i heu) crescut i, alhora, intentar inculcar-les a les generacions que venen.

ESPECTACLE FAMILIAR “BALLAR ÉS COSA DE LLIBRES”, DE PERE FAURA

A les 18 h al Teatre Municipal el Jardí (escenari)

Espectacle recomanat a partir de 6 anys.

Un espectacle en què un llibre es converteix en la seva parella de ball o el teu acompanyant per anar al teatre. Un viatge estimulant entre el poder de la dansa i la màgia de la literatura.

Una hora abans de la funció, hi haurà activitats amb el Vestíbul dels Tits, de l’Aula de Teatre de Figueres.

Preu: 5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres

MOSTRA DEL GRUP DE TEATRE JOVE DE L’OFICINA JOVE DE L’ALT EMPORDÀ

A les 20 h a la Sala La Cate

Espectacle de creació col·laborativa del grup de teatre jove de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.

Organitzen: Oficina Jove de l’Alt Empordà i Aula de Teatre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.

CONCERT DE NIT AMB LA MASOVERA BARBUDA

A les 23 h a la plaça de Catalunya

La Masovera Barbuda és un sextet que s'ha convertit en un dels grups de versions més populars de les comarques gironines.

DIUMENGE 23 D’ABRIL

DIADA DE SANT JORDI

De les 9 h a les 20 h a la Rambla de Figueres

AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES

A les 11.30 h a la placeta Baixa de la Rambla, amb la Cobla La Principal d'Olot

SANT JORDI AL REVÉS. ELS MEUS PRIMERS CONTES

Amb la Cia Minúscula

A les 11.30 h a la Sala La Cate

En llenguatge de clown descobrirem les peripècies del drac, la princesa i el cavaller. Té una durada de 35 minuts.

Preu: 5 € (socis: 4 €)

Organitza: La Cate

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal

Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

RODOREDA COMENTADA

18 h a La Cate

Proposta per acostar, de manera amena i engrescadora, una escriptora cabdal de la nostra literatura al gran públic, a través d'un viatge per la seva vida i obra. Durada aproximada: 60 minuts.

Preu: 8 € (socis: 5 €)

Organitza: La Cate

DIMARTS, 25 D’ABRIL

FUNK & FIRES BLUE CENTRE DE DANSA

A les 20 h a la plaça de l’Ajuntament

Exhibició de dansa urbana

DIMECRES 26 D’ABRIL

ESPECTACLE DE CIRC “ABSURD” DE LA CIA. CIRC VERMUT

A les 17:30 h. al Centre Cívic Joaquim Xirau

Espectacle de circ amb molt d’humor. Dos personatges, una pista de circ, bicis, crispetes, vestuaris, patins, escombres… Espectacle de circ esbojarrat i humor absurd, pensat i elaborat perquè gaudeixin tant els petits com els grans.

Adreçat a tots els públics. Entrada gratuïta. Aforament limitat: reserva la teva plaça abans del dia de l’espectacle (972 67 86 22, cxirau@figueres.org, https://carpeta.figueres.org:8079/MATEU).

DIJOUS 27 D’ABRIL

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “EL CASTELL DE SANT FERRAN DE FA 100 ANYS. POSTALS DEL FONS FAJOL”

A les 19 h al Castell de Sant Ferran

S’exhibiran 44 postals de principis del segle XX del fons del col·leccionista figuerenc Josep Fajol. L’exposició s’inaugurarà amb un diàleg animat per la projecció d’imatges antigues i la comparació amb l’estat actual del lloc fotografiat, entre el col·leccionista Josep Fajol i l’enginyer figuerenc i aficionat a la fotografia antiga Joan Cos.

Organitzen: Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran

Per a més informació: cultura@amicscastellsantferran.org

PARC D'ATRACCIONS. JORNADA POPULAR

Al Recinte Firal. Obertura a les 16 h

Totes les atraccions a 2 €

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

DIVENDRES 28 D’ABRIL

MATINAL ESPORTIVA PER A LA GENT GRAN

De les 10 h a les 11.30 h al Poliesportiu Roser Llop

Activitats ludicoesportives per a la gent gran

SARDANES AMB LA SELVATANA

A les 12 h a la Rambla

ESPECTACLE FAMILIAR ITINERANT “CACOS” DE CAMPI QUI PUGUI

A les 17 h. Punt d’inici: plaça de Josep Pla

Recomanat per a tots els públics.

Els cacos més desconeguts de la presó s’han escapat decidits a fer un gran cop que volen compartir amb tota la gent de la ciutat. Ho intenten robar tot, però només aconsegueixen arrencar els riures dels vianants.

Activitat gratuïta

Organitza: Ajuntament de Figueres

PARC D'ATRACCIONS. JORNADA INCLUSIVA

Al Recinte Firal

Per a persones amb diversitat funcional. Obertura a les 16 h

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

CONCERT I BALL AMB L’ORQUESTRA SELVATANA

A les 18 h a la plaça de Catalunya.

CONCERT D’HOMENATGE A PAU CASALS, AMB SVETA TRUSHKA

A les 18 h a la Sala La Cate

Una vetllada musical a càrrec de la violoncel·lista Sveta Trushka per recordar Pau Casals.

Entrada: 8 €. Socis de La Cate: 5 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia del concert, a la taquilla de La Cate. Oferta conjunta amb l’espectacle musical Concert homenatge a Pau Casals: 15 €. Socis de La Cate: 10 €.

Organitza: La Cate

FINAL IX OPEN DE BILLAR A TRES BANDES “FIRES DE LA SANTA CREU DE FIGUERES”

A les 19 h a la 2a planta de la Societat Coral Erato partida de billar a tres bandes entre els finalistes del torneig de fires.

Organitza: Club Billar Alt Empordà

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ A L'ENTORN DE LA LOGÍSTICA AMB MOTIU DEL PRIMER CENTENARI DEL GRUP PADROSA

A les 19 h al Museu de la Tècnica de l'Empordà

ESPECTACLE “MDR: MORT DE RIURE” DE LOS GALINDOS

A les 20 h a La Cate (exterior)

Espectacle de clown que posa en qüestió l’arbitrarietat de la justícia des de l’humor i la vivència del pallasso. Un espectacle de circ improbable per morir-se de riure i que no oblidareu.

Recomanat a partir de 12 anys.

12 €. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres

CONCERT “NOS QUEDA LA PALABRA” DE PACO IBÁÑEZ

A les 21 h al Teatre Municipal el Jardí

Paco Ibáñez, la veu dels poetes, l’humanista, l’artista compromès, presenta Nos queda la palabra, un viatge a través de les cançons que han marcat la seva trajectòria artística i la seva vida.

18 €, platea i llotges de platea. 15 €, primer pis. 12€., segon pis. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

SCORPIO (EUFÒRIA)

22.30 h

Una de les participants més carismàtiques del programa concurs de TV3 Eufòria que ja vola en solitari. S'ha estrenat amb la cançó “Deja vu” i uns directes que combinen una posada en escena espectacular i un repertori que beu de la música urbana i altres estils com el pop o el reggaeton. Amb una actitud rebel, la cantant barcelonina també s'ha convertit en un referent de l'empoderament femení.

MERCABANDA

24 h

El grup del late-night de TV3 “Zona Franca”. Està format per 4 noies, entre elles l'empordanesa Joina Canyet, que, amb Glòria Maurel, Leia Martínez i Maria la Blanco, formen Mercabanada, nom escollit per l'audiència del programa. A la televisió han ofert energètiques versions de Jamiroquai, Miley Cyrus, Rusowsky, Jorja Smith, Spice Girls i, fins i tot, Shakira i Bizarrap.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA AL RECINTE FIRAL

A les 20.15 h

Actuació de l'Escola de Cant Mónica Lucena

A les 21 h

Actuació de l'Escola Beat Dance Estudio

A les 22.30 h

Concert amb el cantant Julián Trinidad

DISSABTE 29 D’ABRIL

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 11 h

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

38è TROFEU CIUTAT DE FIGUERES DE JUDO

De les 9 h a les 13 h. al Pavelló Poliesportiu Roser Llop

Organitza: Associació Judo Alt Empordà - Gimnàs Savas

38è TROFEU CIUTAT DE FIGUERES DE JUDO

13:30 h. al Pavelló Poliesportiu Roser Llop

Organitza: Associació Judo Alt Empordà - Gimnàs Savas, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres

RUTA ENOGASTRONÒMICA DE FIGUERES. Itinerari DO Empordà

10:30 h. Punt de trobada: Seu de la DO Empordà (plaça del Sol, s/n)

Descobriu i tasteu l’essència de la gastronomia empordanesa a través de la personalitat dels seus productes locals, el binomi “mar i muntanya”, i els vins de la DO Empordà en els restaurants protagonistes del naixement de l’avantguarda gastronòmica de Catalunya a Figueres.

erves a sommelier@masramon.com. 25 € tarifa general, 20 € tarifa reduïda, 15 € entre els 11 i els 18 anys, i 10 € fins als 10 anys.

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU DE L’EMPORDÀ

A les 12 h al Museu de l’Empordà

“COSTA BRAVA. QUAN CADAQUÉS ERA UNA FESTA”

Exposició del projecte “Costa Brava. La descoberta del paradís”, organitzada conjuntament amb el Museu d’Art de Girona, que paral·lelament presenta “La descoberta del paradís”. La Costa Brava ha estat l’escenari perfecte per a molts artistes que la van descobrir com un paradís verge on refugiar-se i on inspirar-se. Comissiariat a càrrec de Mariona Seguranyes

“EL QUIXOT DE FIGUERES. DELS MOLINS DE VENT A LA DISCOTECA” A la Sala d’Exposicions l’Escorxador.

A mitjans dels anys 60 del segle passat es va crear la sala de festes Don Quijote, coneguda més endavant com la discoteca Quixot’s, en un solar a la plaça Triangular de Figueres. Va esdevenir un referent a la ciutat, també com un espai polivalent on, a més de balls i música, s’organitzaven diferents actes culturals. Hi destacaven uns panells amb il·lustracions d’escenes del Quixot de la mà de l’artista Joan Jové, que ocupaven uns cent metres lineals. Més de mig segle després, aquestes il·lustracions surten del magatzem d’on estaven guardades, gràcies al projecte d’enriquiment cultural de l’alumnat de l’Institut Ramon Muntaner i sota la direcció del catedràtic Joan Manuel Soldevilla.

VERMUT DE RÀDIO FLAIXBAC

12 h, a la plaça de l'Escorxador

VISITA GUIADA A L'ESGLÉSIA DE SANT PERE

16 h. Punt de trobada: església de Sant Pere (C/ de l’Església, 8)

Coneix els secrets i racons d’un dels edificis més antics de Figueres, l’església de Sant Pere, al voltant de la qual es va crear la vila medieval. Ha estat escenari d’episodis històrics destacats, com un casament reial o els bombardejos de la Guerra Civil espanyola. I no et perdis les espectaculars vistes de la ciutat des del seu campanar!

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 6 € tarifa general, 3 € tarifa reduïda, gratis fins als 10 anys

CONCERT CORAL “CANTS DES DEL COR”

A les 18 h a la Cate

A càrrec de la CORAL GERMANOR EMPORDANESA

Entrades disponibles a la Consergeria del Casino. Entrada general: 8 €, socis: 5 €.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

SEGUICI DE FIRES

Sortida a les 18 h de la tarda de la plaça de l’Escorxador fins a la plaça de l’Ajuntament. (Recorregut: Plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament.)

Entrada a la plaça i ball dels capgrossos (toc d’inici i cançó de Festa Major a càrrec dels músics dels Amics dels Gegants de Figueres). També hi participa la Colla Castellera de Figueres.

BALL DE LES FIGURES DEL SEGUICI POPULAR DE FIGUERES

Ball de Gegants (Janet i Justa, Gala i Dalí, Drac...) música a càrrec dels Mini-Stress

PREGÓ INAUGURAL DE LA SANTA CREU

19 h a la Plaça de l’Ajuntament

A càrrec dels periodistes figuerencs Jaume Peral Juanola, director de les emissores de RAC1 i RAC 105; Jaume Serra Saguer, delegat de PRISA Media a Catalunya i secretari general dels Premis Ondas, i Lluís Arté Gil, coordinador de Cadena 100 i Rock FM a Catalunya i sotsdirector territorial de Cope Catalunya i Andorra.

TXARANGA BUFA-TRAMUNTANA

A les 20 h a la plaça de l’Ajuntament

La Xaranga Bufa Tramuntana neix a finals de 2016 de la mà d’alguns professors i alumnes de diferents escoles de música de Figueres amb l’objectiu de portar la música festiva al carrer, i es converteix així en la primera xaranga de l’Alt Empordà.

TXUPINASSO

A les 21 h entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere

62a. MOSTRA DE FILATÈLIA I COL·LECCIONISME

19 h al Casino Menestral – carrer Ample

Exposició del 30 d’abril al 3 de maig de 10 h a 13 h i de 17 h a 19 h.

ENTREGA DE PREMIS ‘ELS NÚMEROS 1 A CATALUNYA DE CADENA 100’

20:30 h al Teatre Municipal el Jardí

Cadena 100 ens proposa una entrega de premis en una festa amb moltes cares conegudes i amb la música en directe d’alguns dels millors artistes de Catalunya.

Entrada gratuïta. Reserves a www.figueresaescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres i Cadena 100

CONCERT AMB FORMULA V

23 h a la Plaça Catalunya

Fórmula V és un quintet de música pop espanyol fundat l'any 1965. L'estil musical és molt a l'estil del rock dels 60 semblant als Beatles i Monkees. Poden presumir de ser el grup dels 70 amb més quantitat de cançons d'èxit que han perdurat a través del temps. Serveixin com a exemple Cuéntame, Eva Maria, Tinc el teu amor, La fiesta de Blas, Vacaciones de Verano, o Cenicienta entre d'altres.

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

ACTUACIÓ MUSICAL A L'ESCENARI AUXILIAR

21:30 h

ORQUESTRA MARIBEL

23 h

Amb el seu dos cavalls de color rosa, l'Orquestra Maribel s'ha passejat per un munt de festes majors. La seva fórmula és infalible, una selecció de cançons que formen part de la memòria popular servides amb bon rotllo des de dalt de l'escenari. La seva vitalitat s'encomana a tot el públic.

BOOM BOOM FIGHTER&COOKAH P

1:30 h

Cookah P, Oriol Pujadas, és de Castelló d'Empúries i Joan Fité i Tomàs Sànchez, els Boom Boom Fighters, de Mataró. Amb un directe explosiu i ballable d'inspiració jamaicana presenten les cançons dels seus dos discos “Family Things” i “Confit” amb títols com “Bon Jan”, “Vinc de l'Empordà” o “Menjant paret”.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA AL RECINTE FIRAL

A les 21 h Inauguració de la Caseta de Fires

A les 22 h Actuació de les alumnes de flamenc de la Casa d'Andalusia de l'Alt Empordà amb la professora Pilar Sánchez.

A les 22:30 h Concert amb Toni Torres

DIUMENGE 30 D’ABRIL

OPEN D'ESCACS

De les 9.30 h a les 12 h, a la Rambla

Obert d'escacs per a tots els jugadors federats i no federats

Organitza: Club Escacs Alt Empordà

JORNADA 6 LLIGA DE BÀSQUET: LA MILLOR LLIGA DEL MÓN

De les 9 h a les 13 h, al Pavelló Poliesportiu Roser Llop

Es disputaran 4 partits corresponents a la sisena jornada de la lliga de bàsquet per a persones amb diversitat funcional. Hi jugaran dos equips locals del Club Bàsquet Adepaf amb jugadors del Centre de Lleure El Dofí i la Fundació Altem

Organitza: Centre de Lleure El Dofí

VISITA GUIADA A LES BASSES DEL TERRISSER

A les 10 h, al camí d’accés i aparcament a les Basses des de la GIP-5106 (carretera de Llers)

Inscripcions: cal enviar un correu electrònic a mediambient@figueres.org

Observacions: cal dur calçat i roba adequats per caminar. Hi haurà habilitada una zona d’aparcament. Es demana puntualitat.

PASSEJADA FAMILIAR I ESPORTIVA DE LA CEBA

A les 10 h, a l'espai El Rampell

Circuit gratuït de proves. Es recomana fer-lo en família. Inscripcions el mateix dia.

Organitza: Club Bàsquet Adepaf Figueres.

XXVIII RUA DEL 600

A les 11 h, a la plaça de la Creu de la Mà amb final a la plaça del Gra

Organitza: Associació Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic Figueres

VISITA GUIADA RUTA LITERÀRIA DE FIGUERES

A les 11 h. Punt de trobada: Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador, 2)

Descoberta de la ciutat de Figueres a través de la literatura, amb un recorregut pels espais vitals i de ficció d'escriptores i escriptors del segle XX vinculats a la ciutat. Establirem diàleg amb diferents generacions d'autors que s'interrelacionen, com Carme Montoriol, Josep Pla, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, Carme Guasch i Maria Àngels Anglada, entre d'altres. Un viatge apassionant per la literatura més nostrada.

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 4 € tarifa general, 2,5 € tarifa reduïda, gratis fins als 10 anys.

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

DIADA CASTELLERA DE SANTA CREU

A les 12 h a la plaça de l’Ajuntament

Amb els Marrecs de Salt, els Xerrics d’Olot i la Colla Castellera de Figueres

Organitza: Colla Castellera de Figueres

EXHIBICIÓ DE FIRES DE L'ESCOLA BEAT DANCE STUDIO FIGUERES

A les 12 h a la plaça de Catalunya.

XXVIX TROBADA DE PUNTAIRES DE FIGUERES

De les 10 h a les 14 h a la Font Lluminosa

Organitza: Fundació Clerch i Nicolau

TROBADA DE GEGANTS

Gegants convidats: diverses colles de la comarca. Convidat especial el capgròs de Francesc Pujols - Martorell.

Plantada de gegants a les 10 h. al Passeig Nou del Parc Bosc i esmorzar de colles

11 h: Sortida de la trobada gegantera. Parada a la plaça Gala i Salvador Dalí per fer una explicació davant del monument a Francesc Pujols.

Continuació de la Ruta fins a la Rambla

Ball de plaça de cada colla. Ballada conjunta de gegants. Entrega de trofeus a les colles

Organitza: Colla gegantera de Figueres

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 a les 13 h. i de les 16 a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí – carrer Monturiol, 6

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres.

ESPECTACLE FAMILIAR DE TEATRE HOHIHU DE FARRÉS BROTHERS

A les 17 h a la plaça de Josep Pla

Recomanat per a tots els públics

Unes obres queden aturades per la descoberta d’un possible jaciment arqueològic. Han fet venir una arqueòloga de prestigi per explorar el terreny, que compta només amb l’ajut d’un dels paletes que estava treballant a les obres i del guarda de seguretat que les vigila. Descobriran una realitat de la humanitat tan dura que no ens deixa altre remei que mirar-nos-ho amb humor. Perquè l’humor és el remei.

Gratuït.

Organitza: Ajuntament de Figueres

ACTUACIÓ DE PLAYBACK

A les 18 h a la Rambla

Organitza: Associació ONA

ESPECTACLE LES NOSTRES DANSES

A les 19:30 h a la Rambla

Espectacle de Danses Tradicionals a càrrec de l'Esbart Nova Dansa

ESPECTACLE DE TEATRE “QUANT TEMPS EM QUEDA?”

19 h, al Teatre Municipal el Jardí

Una comèdia boja que no es queda a la superfície i que ens convida a pensar, sempre en clau d’humor. Què faries si et quedés un mes de vida?

18 €, platea i llotges de platea. 15 €, primer pis. 12 €, segon pis. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres

CONCERT DE FIRES DE L’ORQUESTRA - ESCOLA DE MÚSICA DEL CASINO MENESTRAL

A les 19 h, a l’Auditori Caputxins

Venda d’entrades a la consergeria del Casino. Entrada general 8€, socis 5€

Organitza: Casino Menestral

CONCERT AMB YO TAMBIÉN SUSPENDÍ EGB

A les 22 h, a la Plaça Catalunya

Concert per a tots els públics de versions dels anys 70, 80 i 90

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

ACTUACIÓ MUSICAL A L'ESCENARI AUXILIAR

A les 21 h

NIT URBANA

A les 22:30 h

L'escena comarcal de noves tendències urbanes creix en quantitat i qualitat. Sota la batuta del productor Maken Row s'oferirà un espectacle que reunirà Habibi, Niwa, Haly, Killu Katalà i Nord B. Hip-hop, rap i altres derivats de tots colors que es complementaran amb la sessió del Dj Maken Row.

PETAZETA

A la 1 h

La rapera canària, que aquest estiu ja va triomfar a l'Acústica, torna a Figueres per aclamació popular. Instagram va ser la seva plataforma de llançament i cançons com “Trakatá”, “Mami” o “Mujerón” ja sonen a mig món. El seu èxit més recent és “Tiki Tiki” amb Lola Indigo. També ha treballat amb el productor de moda de la música urbana, Bizarrap.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA AL RECINTE FIRAL

A les 13 h, Missa Rociera amb el Cor Rociero de la Casa

A les 14 h, Dinar de Germanor per a socis i no socis

A les 18.30 h, Actuació del Jove Ballet Figueres de l'Escola de Dansa Marta Coll

A les 20 h, Actuació de l'Escola de Flamenc Pilar Sánchez

A les 22.30 h, Concert amb Esther Martínez

DILLUNS 1 DE MAIG

FIRES 1 DE MAIG AL CARRER

Durant tot el dia (de les 9 h a les 20 h)

63a Fira del Dibuix i de la Pintura

47a Fira del Col·leccionisme

41a Fira de l’Artesania

41a Fira del Mercat

38a Fira de l’Alimentació

9a Fira de la Foto Art

11a Fira del Brocanter

12a Fira Monogràfica del Vidre

2a Fira de Petites Editorials

Actuacions:

Matí. XARANGA BUFATRAMUNTANA

Tarda. GRUP DE PERCUSSIÓ TRAMUNTAKADA

A la Rambla de Figueres d’11 a 13 h. Estafeta de correus amb el segell commemoratiu per fer el mata-segells especial, amb motiu del centenari del naixement de la música Camil·la Lloret.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

VISITA GUIADA A LES BASSES DEL TERRISSER

A les 10 h, al camí d’accés i aparcament a les Basses des de la GIP-5106 (carretera de Llers)

Inscripcions: cal enviar un correu electrònic a: mediambient@figueres.org

Observacions: cal dur calçat i roba adequats per caminar. Hi haurà habilitada una zona d’aparcament. Es demana puntualitat.

VISITA GUIADA A LA CASA DELS DALÍ: ELS INICIS DE LA GENIALITAT

11h. Punt de trobada: c. Monturiol, 10

Visita a la casa modernista Mas Roger, on Salvador Dalí va viure durant la seva adolescència i joventut. L'artista hi va pintar les seves primeres obres i els seus espais van inspirar cèlebres pintures d'èpoques posteriors. També va ser font d’inspiració per a Luís Buñuel i Federico García Lorca, convidats de Dalí.

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 15 € tarifa general, 10 € tarifa reduïda, gratis fins als 10 anys

XVI RUN CASTELL DE SANT FERRAN CIUTAT DE FIGUERES

9.00 h. Mini Run

9:20 h. Curses adaptades

10.00 h. Run Castell de 3.5 km i 10 km

A l'Estadi Albert Gurt i voltants del Castell de Sant Ferran

Preus: Mini Run i curses adaptades: 2 € . Cursa de 10 km: 15 € (ien línia), 20 € (mateix dia), cursa 3.5 km 10 € (en línia), 15 € (mateix dia)

Organitza: Club Atletisme Figueres (CAF)

XXXIV TORNEIG D'ESCACS DE PARTIDES LLAMPEC

De les 10 fins a les 14 h. a la plaça de Catalunya

Preu: 5 €/persona. Inscripcions fins 15 minuts abans o a escacsfigueres@gmail.com.

El 50 % de la recaptació anirà a favor de les persones afectades per la guerra d'Ucraïna.

Organitza: Club Escacs Figueres - Casino Menestral Figuerenc

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 a les 13 h i de les 16 a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí. Carrer Monturiol, 6

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “COSTA BRAVA. QUAN CADAQUÉS ERA UNA FESTA”

A les 12 h, al Museu de l’Empordà

Visita comentada a càrrec de Mariona Seguranyes, comissària de l’exposició.

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org o al Museu de l'Empordà

ESPECTACLE DE TEATRE “UN CONCERT A LA CASA BLANCA” DE LA DRECERA

18 h a la Sala La Cate

Un espectacle per recordar el 50è aniversari de la mort de Pau Casals i actualitzar el seu missatge humanista, artístic i de pau.

12 €. Socis de La Cate, 8 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate. Oferta conjunta amb l’espectacle musical Concert homenatge a Pau Casals, 15 €. Socis de La Cate, 10 €.

Organitza: La Cate

CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA DE FIGUERES

A les 19 h al Teatre El Jardí

PAU. Concert dedicat a la persona i figura del cèlebre violoncel·lista Pau Casals (1876-1973), ciutadà de pau i persona immensament compromesa a promulgar la música i la pau arreu del món. En aquesta ocasió l’orquestra interpretarà obres del mateix Pau Casals, així com del seu compositor més admirat, J. S. Bach. Completarem el concert amb fragments de la BSO del Príncep d'Egipte.

Direcció: Jordi Piccorelli

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

LA FÚMIGA

A les 22:30 h

Una de les noves sensacions musicals del País Valencià demostrarà el perquè del seu èxit a Figueres. Des d'Alzira arriba una explosió d'energia escènica des del minut zero. Han publicat dos àlbums, Espremedors i Fotosíntesi. Estan d'actualitat amb “Cançons d'amor”, un tema que comparteixen amb Els Catarres.

CLIMA

A les 00:15 h

Els darrers mesos d'aquest grup figuerenc han estat de vertigen. El seu disc T'he trobat a faltar, publicat en plena pandèmia, no els ha impedit tocar en moltes poblacions de Catalunya, fins i tot a les Festes de la Mercè a Barcelona. Presenten un repertori engrescador de ritmes mestissos fàcils de cantar i que conviden a no quedar-se quiets.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA DEL RECINTE FIRAL

A les 18 h, actuació de l'Escola de Dansa Sara García

A les 18:45 h, actuació de l'Escola de Dansa Gabriela Martín de Roses

A les 19:30 h, actuació de l'Escola Ballem Junts

A les 20:30 h, actuació dels alumnes de la Casa Cultura d'Andalusia amb Pilar Sánchez

A les 21:30 h, concert amb Carlos Gómez

DIMARTS 2 DE MAIG

MERCAT MUNICIPAL DE LA FRUITA I LA VERDURA

De les 7 h a les 14 h a les places del Gra i a la plaça de Catalunya

MATINAL DE JOCS D'AIGUA

De les 10:30 h a les 13:00 h a la Piscina Municipal climatitzada

Per a nens/es de 6 a 12 anys. És imprescindible un bon domini del medi aquàtic.

MATINAL D'HOQUEI PATINS

De les 10 h a les 14 h al Pavelló Rafel Mora

Activitat de portes obertes adreçada a nens/es de 3 a 10 anys

Vine a provar-ho! Et deixem patins i material.

Organitza: Club Hoquei Figueres

LLIURAMENT DE MEDALLES A LA GENT GRAN

A les 11 h a La Cate

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 h a les 13 h i de les 16 h a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí (carrer Monturiol, 6)

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres.

SARDANES

Amb l'ORQUESTRA MARAVELLA

A les 13 h a la Rambla

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 16 h. Tancament: 3 h.

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

ESPECTACLE FAMILIAR DE CLOWN "YOUGUR" DE CARLO MÔ

A les 17 h a la plaça de Josep Pla

Recomanat per a tots els públics

Carlo Mô apareix amb un mur sobre la seva esquena... i sense motiu aparent. Però tot canvia quan al seu pas vol anar-se carregant de tot el que es troba, amb l'estranya i única inutilitat d'emmagatzemar-ho tot perquè... si menys és més... quant més serà més? Gratuït.

Organitza: Ajuntament de Figueres

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “EL QUIXOT DE FIGUERES. DELS MOLINS DE VENT A LA DISCOTECA”

A les 17 h, a la Sala d’Exposicions l’Escorxador

Visita comentada a càrrec del Grup d’Enriquiment de l’Institut Ramon Muntaner, responsables del comissariat de l’exposició.

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org o al Museu de l'Empordà

CONCERT I BALL DE TARDA

A les 18 h a la plaça de Catalunya

Amb l'ORQUESTRA MARAVELLA

NIT DE LA CEBETA

A les 20:30 h a la plaça de l’Escorxador i itinerant

Organitza: Amics dels Gegants

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

ACTUACIÓ MUSICAL A L'ESCENARI AUXILIAR

A les 20:30 h

ELS PETS

A les 22 h

Era la Nit de Nadal de 1985 quan Els Pets van iniciar la seva aventura musical a Constantí. De manera ininterrompuda Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falín Càceres han anat donant guerra pels escenaris contribuint a la creació de la banda sonora de diferents generacions. Els creadors de “Bon dia”, “S'ha acabat”, “Jo vull ser rei”, “Agost” i dotzenes d'èxits més estan presentant “1963”, un nou disc rabiosament pop.

LES QUE FALTABAND

23:45 h

Grup femení de versions format per vuit components. Ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu, amb un repertori que va des de clàssics del pop de diva dels 90' fins a hits actuals, passant per ritmes llatins i caribenys o el rock dels 80'. Des de Rosario i Rosalía a l'alemanya Nena o les Spice Girls, passant per La Oreja de Van Gogh o Beyoncé, girl power.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA DEL RECINTE FIRAL

A les 18:30 h, actuació el Grup de Playback Clau de Sol

A les 19:30 h, actuació de Lablue Centre de Dansa

A les 20:30 h, actuació de l'Escola de Flamenc Pilar Sánchez

A les 22 h, concert amb el grup Bohemia

DIMECRES 3 DE MAIG

CONCURS DE CREUS DE MAIG

A les 9 h, en diversos indrets de la ciutat al llarg de tot el dia dos trens turístics amb sortida i arribada a la Rambla recorreran els espais on són exposades les creus.

Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions de la ciutat

43a FIRA DEL LLIBRE VELL I D’OCASIÓ

De les 9 a les 20 h, a la plaça de Catalunya

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

MATINAL DE FUTBOL DE FIRES PER A BENJAMINS I PREBENJAMINS

A les 9.30 h a l’Estadi Municipal de Figueres (Vilatenim)

Organitza: Unió Esportiva Figueres

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

VISITA GUIADA A LES BASSES DEL TERRISSER

A les 10 h, al camí d’accés i aparcament a les Basses des de la GIP-5106 (carretera de Llers)

Inscripcions: cal enviar un correu a mediambient@figueres.org

Observacions: cal dur calçat i roba adequats per caminar. Hi haurà habilitada una zona d’aparcament. Es demana puntualitat.

SORTIDA PER CONÈIXER LES PLANTES COMUNES DEL CASTELL DE SANT FERRAN

A les 10 h, a l’àrea de pícnic del Castell de Sant Ferran, entre l’aparcament al castell i la depuradora.

Observacions: cal dur calçat i roba adequats per caminar.

RUTA ENOGASTRONÒMICA DE FIGUERES. ITINERARI TORRE GALATEA

A les 10:30 h. Punt de trobada: Restaurant El Motel (Avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 170)

Descobriu i tasteu l’essència de la gastronomia empordanesa a través de la personalitat dels seus productes locals, el binomi “mar i muntanya”, i els vins de la DO Empordà en els restaurants protagonistes del naixement de l’avantguarda gastronòmica de Catalunya a Figueres.

Reserves a sommelier@masramon.com. 25 € tarifa general, 20 € tarifa reduïda, 15 € entre els 11 i els 18 anys, i 10 € fins als 10 anys.

VISITA RUTA DALÍ TEATRALITZADA FAMILIAR: VADORET I EL SEU OSSET

A les 11h. Punt de trobada: Museu del Joguet de Catalunya

Proposta per a famílies amb mainada, nascuda a partir de la Ruta Dalí. Bel Bellvehí i Anna Garcia Casals donen vida a la baronessa i la seva filla, grans amigues de la família Dalí. El Museu del Joguet de Catalunya, antiga casa pairal dels Barons de Terrades, és el punt de partida d’aquesta visita teatralitzada que serveix per descobrir la història de Don Osito Marquina i la infantesa dels seus propietaris, els germans Salvador i Anna Maria Dalí.

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 10 € tarifa general, 7 € tarifa reduïda, 5 € Amics dels Museus Dalí i gratis fins als 5 anys.

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 ha les 13 h i de les 16 h a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí (carrer Monturiol, 6)

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres.

SARDANES

A les 11:30 h a la Rambla

Amb la Cobla La Principal de Llobregat

OFICI DE FESTA MAJOR

Ofici solemne i exaltació de la Santa Creu

A les 11 h a l’església de Sant Pere

PILAR CAMINANT COLLA CASTELLERA

Pilar caminant des de l’església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament

A les 12 h a la Plaça de l’Església de Sant Pere

Organitza: Colla Castellera de Figueres

PREGÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE VELL I D’OCASIÓ

12.30 h a la plaça Catalunya

Pregó a càrrec de la presidenta de l’Agrupació Cultural Atenea de l’any 2002 al 2022 i actual Fulla de Plata de la ciutat de Figueres, Anna Maria Velaz.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

ESPAI DE JOCS

El Pájaro Jocs

De les 11 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h al Passeig Nou

Espai d'experimentació i joc lliure per a infants de 0 a 6 anys i Van de bòlit, espai de jocs recomanat a partir de 5 anys. Gratuït.

Organitza: Ajuntament de Figueres

ESPECTACLE DE CIRC "L'Y. ÀNSIA PER VOLAR" D' YLDOR LLACH

A les 17 h a la plaça de Josep Pla

Recomanat per a tots els públics

Yldor Llach encarna un personatge que voldria volar i que, per poder-ho fer, de moment prova de domar la bicicleta per veure si es deixa rodar. L’univers que es planteja en aquest espectacle està basat en aquell famós petit príncep. El d’ara, però, ni és petit ni és príncep. Una història màgica carregada de poesia visual. Gratuït.

Organitza: Ajuntament de Figueres

LLIURAMENT DELS PREMIS DE LES CREUS DE MAIG

A les 18 h a l'Auditori dels Caputxins

Lliurament de premis del Concurs de Creus

CASTELL DE FOCS

A les 22 h. al Parc de les Aigües

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA DEL RECINTE FIRAL

A les 14 h, Dinar de Germanor de socis i no socis

A les 16 h, actuació del Coro Rociero de la Casa

A les 16.30 h, Concurs de Sevillanas, amb el Cor Rociero de la Casa

A les 17 h, actuació de les alumnes de la Casa

A les 17.30 h, actuació del grup de playback de la Gent Gran de Banyoles

DIJOUS 4 DE MAIG

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 16 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

DIVENDRES 5 DE MAIG

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 16 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

DISSABTE 6 DE MAIG

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 11 h

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

CONCERT DE MOMI MAIGA

A les 19 h al Teatre Municipal El Jardí

El músic senegalès Momi Maiga, virtuós de la kora, ens presenta el seu primer àlbum Nio, on combina jazz ètnic, flamenc i les sonoritats de les seves arrels.

Amb la col·laboració i participació de ConArte.

12 €, platea i llotges de platea. 10 €, primer i segon pis. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat.

Organitza: Ajuntament de Figueres

DIUMENGE 7 DE MAIG

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ A L'ENTORN DE LA LOGÍSTICA AMB MOTIU DEL PRIMER CENTENARI DEL GRUP PADROSA

Al Museu de la Tècnica de l'Empordà

Del 28 d'abril fins a finals d'any

EXPOSICIÓ. “COSTA BRAVA. QUAN CADAQUÉS ERA UNA FESTA”

Del 29 d’abril a l’11 de setembre al Museu de l’Empordà

Informació: www.museuemporda.org

EXPOSICIÓ. “EL QUIXOT DE FIGUERES. DELS MOLINS DE VENT A LA DISCOTECA”

Del 29 d’abril al 17 de setembre a la Sala d’Exposicions l’Escorxador

Informació: www.museuemporda.org

EXPOSICIÓ. DIDIER LOURENÇO “DE DINS”

Del 14 d’abril al 6 de maig

A la Galeria d’Art El Claustre. Rambla, 25

Informació: www.elclaustre.com

EXPOSICIÓ. LES ROSES DE L’OBLIT

A càrrec d’Imma Mudarra

Del 18 d’abril al 18 de maig al Centre Cívic Joaquim Xirau

EXPOSICIÓ. LA PINTURA I L’AMISTAT

A càrrec de M. Jesús Bueno, Anna Juanola i Montse Pagès

Del 19 d’abril al 18 de maig al Centre Cívic Creu de la Mà